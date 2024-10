Znano, zakaj naj bi poginil slavni vohunski kit Hvaldimir

Slavni »vohunski kit« Hvaldimir, ki so ga nedavno našli mrtvega v zalivu Risavika na jugozahodu Norveške, je verjetno poginil zaradi bakterijske okužbe, je danes sporočila norveška policija. Obdukcija je namreč pokazala, da je imel kit v ustih več ran, ki jih je verjetno povzročila zataknjena 35-centimetrska palica.

»Poročilo ugotavlja, da je bil verjeten vzrok smrti bakterijska okužba, verjetno kot posledica ran v ustih, ki jih je povzročila zataknjena palica,« je povedal predstavnik policije Amund Preede Revheim.

Po njegovih besedah je palica Hvaldimirju bržkone otežila prehranjevanje, s čimer se je verjetnost okužbe povečala. Dodal je še, da med preiskavo niso našli sledi, ki bi namigovale na to, da je kita ubil človek, poročajo tuje tiskovne agencije.

Star 14 ali 15 let

Truplo slavnega kita je 31. avgusta v zalivu Risavika na jugozahodu Norveške našla nevladna organizacija Marine Mind, ki je leta spremljala njegovo gibanje. Star je bil 14 ali 15 let, kar je razmeroma malo, saj lahko beluge živijo od 40 do 60 let.

V norveških vodah so ga prvič opazili leta 2019 in na njem našli pripet pas, primeren za namestitev kamere, na katerem je v angleščini pisalo »Oprema Sankt Peterburg«. Norveške oblasti so tedaj domnevale, da je žival pobegnila iz ujetništva, kjer ga je usposabljala ruska mornarica, saj se je med drugim zdelo, da je navajen človeške družbe.

Kasneje so mu nadeli vzdevek Hvaldimir - 'hval' namreč v norveščini pomeni kit, 'dimir' pa namiguje na njegovo domnevno povezanost z Rusijo. Moskva se na ugibanja o kitovih vohunskih dejavnostih zanjo ni nikoli uradno odzvala.