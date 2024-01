Znano, kdo bi lahko nasledil Kim Džong Una (FOTO)

Južnokorejska vohunska agencija (NIS) je sporočila, kdo bi lahko nasledil Kim Džong Una. Po njihovih informacijah je namreč morebitna naslednica hči severnokorejskega voditelja Kim Ju Ae.

Z očetom se je že večkrat udeležila raketnih testiranj in vojaških parad, v javnosti pa se je prvič pojavila konec leta 2022.

FOTO: Kcna Via, Reuters

»Na podlagi celovite analize dejavnosti in stopnje spoštovanja, ki jo ima javnost od prvega javnega nastopa Kim Ju Ae, se trenutno zdi, da je ona tudi najverjetnejša naslednica,« so sporočili iz NIS in dodali, da še vedno spremljajo morebitne spremembe, ker je Kim Džong Un še vedno mlad in brez večjih zdravstvenih težav, poroča BBC.

Kim Ju Ae naj bi bila drugi najstarejši otrok severnokorejskega voditelja in naj bi bila stara okoli 10 let.

FOTO: Kcna Via Reuters

Pred kratkim je spremljala svojega očeta na decembrski izstrelitvi severnokorejske medcelinske balistične rakete Hwasong-18 na trdno gorivo (ICBM). Gre za najnaprednejše rakete dolgega dosega v severnokorejskem arzenalu.

Očeta je spremljala tudi ob dogodku, ko so vohunski satelit Malligyong-1 novembra lani po dveh neuspelih poskusih izstrelili v orbito.

FOTO: Kcna Via Reuters

Analitiki pravijo, da bi zgodnje pojavljanje Kim Ju Ae lahko pomenilo postopni način njenega uveljavljanja, preden bi prevzela oblast. Hkrati bi to lahko pomenilo, da sedanji voditelj države preseže predsodke o globoko patriarhalni Severni Koreji, ki je nikoli ni vodila ženska.

Severnokorejski voditelj je izjemno skrivnosten glede svoje družine in zasebnega življenja. Dolgo je skrival tudi svojo soprogo Ri Sol Ju.