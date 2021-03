Znana revija znova dviguje prah: kraljica z nogo duši Meghan (FOTO)

Ubili 17 ljudi

Francoska satirična revija Charlie Hebdo je s karikaturo na naslonici znova dvignila veliko prahu. Tokrat so si kruto privoščili kraljicoin. Karikatura upodablja kraljico, kako s kolenom sloni na Meghaninem vratu, zraven pa piše, da je Meghan kraljevo palačo zapustila, ker ni mogla dihati.Karikatura, ki se navezuje na nedavni intervju pri, je naletela na ostre kritike. Mnogi uporabniki twitterja menijo, da se avtorji norčujejo tudi iz smrti, ki ga je policist s kolenom na vratu pritiskal ob tla, dokler ni umrl. Tudi on je namreč dejal: »Ne morem dihati.«Večina kritikov je prepričanih, da je vsebina karikature nedopustna na vseh ravneh, medtem pa se najdejo tudi drugi, ki poudarjajo, da gre za satirično revijo in da je normalno, da je vsebina neugodna.Revija je bila leta 2015 tarča terorističnega napada, ko so trije okrutneži vzeli 17 življenj. Trojica morilcev, ki jih je policija potem pokončala, je zločin izvedla v imenu Islamske države, kot se je izkazalo. Prvi pokol sta 7. januarja 2015 v uredništvu časnika izvedla bratain: ubila sta 12 ljudi, njun pomagačpa je pozneje napadel judovsko trgovino, tam zajel talce in ubil štiri ljudi, dan pozneje je umrla še ena policistka.