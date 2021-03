Še nekdo postavlja Meghan na laž, glede rasizma se je oglasil jezni princ William

Ni edina, ki meni, da Meghan laže

Kontroverzne trditve

Princ William je danes javno odgovoril za britanski tisk na trditve princa Harryja in Meghan, kar se tiče barve kože njunega sina Archieja: »Mi nismo rasistična družina.«

Odkrita konservativna politična komentatorkaje dobesedno udarila pole dober dan po intervjuju z, kjer se je vojvodinja pojavila s princemter omenila, da so imeli v britanski kraljevi družini pomisleke glede barve kože njenega sinaCandace je Meghan označila za 'levičarsko narcistko', katere zgodbe ne pijejo vode, in dejala: »Če ste videli Archiejevo sliko in verjamete, da je doživljal rasizem proti črncem, me lahko imate za nigerijskega princa in mi dajte svoje kreditno kartico.«»To ima manj opraviti s kraljevo družino kot s tipičnim levičarskim progresivcem v Hollywoodu, ki vidi nekaj tradicionalnega in nato reče: 'Veste, kaj? Ta stvar ima zgodovino, ta stvar ima tradicijo in temu bom rekel rasizem.' In to utemeljeno imenujem rasistično, saj sem, kot Meghan Markle, 25 odstotkov temnopolta.«Zelo enostranski so bili tudi komentarji znanega televizijskega novinarja in voditeljav oddaji Good Morning Britain. Dejal je namreč, da se mu zdijo Meghanine besede o mislih na samomor pretirane in da ji enostavno »ne verjame niti besede«. Candace je prav tako podprla Morganove trditve in zatrdila, da je nekdanja igralka v intervju sama pokazala, da laže. »Meghan je rekla, da ne bere časopisov in ne preverja družbenih omrežij. To ne drži, ker je nato dejala, da je želela narediti samomor zaradi pritiska v tiskanih mediji.«To ni bilo prvič, da je Owensova pretehtavala polemiko okoli intervjuja Meghan in Harryja z Oprah. V začetku tega tedna je tvitnila: »Če menite, da je Meghan Markle žrtev, ste idiot.« Njene pripombe so nekateri uporabniki družbenih omrežij takoj obsodili in ji zabičali, naj se postavi v kožo Meghan. »Meghan je čudovita samozavestna ženska, tisk bi moral biti do nje manj kritičen in ji dovoliti, da postane oseba, kakršna si želi. Samo predstavljajte si, če bi bili tarča vi ali član vaše družine .... Kako bi reagirali?!« je nekdo zapisal.Dejstvo pa je, da je Candace pred mesecem trdila tudi, da nepriznavanje porazana predsedniških volitvah v ZDA nima nič skupnega s smrtonosnimi nemiri v ameriškem Kapitolu. Trdila je celo, da mesec zgodovine črncev hvali temnopolte, ne da bi jih poznal.Owensova pa je ne nazadnje ostro udarila po nekdanjem predsedniku ZDAin trdila, da je bil Trumpov vzpon reakcija nanj.