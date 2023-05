Znana pisateljica prejela evtanazijo: umrla ob prijateljih, njen brat opisal zadnje trenutke

Marca je odjeknila vest, da je v 74. letu umrla Dubravka Ugrešić, na Hrvaškem rojena literarna zgodovinarka in književnica, ki se je uveljavila kot ena najvidnejših evropskih prozaistk in esejistk. Vedno je jasno in glasno izrazila svoje mnenje. V 90. letih je zapustila Hrvaško, saj je zaradi svojega kritičnega razmišljanja o nacionalizmu in vojnih zločinih postala tarča številnih kritik. Živela je na Nizozemskem, kjer je tudi umrla.

Dubrovka je umrla že od injekcije za globoki spanec

Dva meseca po njeni smrti je v javnost prišlo, da je umrla, potem ko je sprejela evtanazijo. O trenutku prejema evtanazije je v knjigi pisal njen brat. Dubravke Ugrešić se je 17. marca 2023 odločila prostovoljno končati življenje v krogu sorodnikov in prijateljev:

»Maja je naročila dve steklenici šampanjca, torto in suši. Vse je bilo edinstveno, dostojanstveno in žalostno. /…/ Ob pol enih je prišla Dubrovkina onkologinja, ki jo je zdravila zadnja leta. /…/ Kot zdravnica je potrdila, da je Dubrovka prostovoljno in lastnoročno, pri polni zavesti zahtevala, da se izvede evtanazija. Medicinska sestra ji je okoli pol enih dala infuzijo, in takrat smo bili še vedno vsi tam z njo in peli ob Esmiru. Infuzija je tekla preko cevke v roko, trajalo je okoli štirideset minut. Malo pred 14. uro je dr. vstopila v Dubrovkino sobo in prosila, da sobo zapustijo vsi razen treh ljudi. Tisti trije smo bili priče. /…/ Vprašala jo je, ali je še vedno prepričana o svoji odločitvi. Dubrovka je to potrdila in zdravnica ji je povedala, da sta se veliko pogovarjali o tem trenutku in se strinja z Dubrovko, da je prišel ta trenutek. Potem je ob 13.55 v isto cevko sledila injekcija za globoko spanje. Globok spanec nastopi v dveh minutah in pogosto pacienti umrejo že od te injekcije. Sledila je še injekcija za sprostitev vseh mišic, vključno s srčno mišico. Dubrovka je umrla že od injekcije za globoki spanec,« je zapisal brat.

V spremstvu moža je šla umret v Švico

Spomnimo, da je sredi marca v Švici umrla Alenka Čurin Janžekovič, najglasnejša zagovornica evtanazije pri nas. Na zadnjo pot v Švico, kjer je evtanazija dovoljena, je 65-letnico pospremil mož Marijan. Borila se je s težko boleznijo, zaradi katere so ji razpadale kosti in hrustanec .

V Sloveniji je sicer v pripravi zakon o evtanaziji, ki pa je pred nekaj meseci naletel na precejšnje nasprotovanje strokovne javnosti.