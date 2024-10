Nekdanja manekenka: Trump me je spolno napadel, spoznal me je prek Epsteina (VIDEO)

Nekdanji model obtožuje Donalda Trumpa neprimernega otipavanja v letu 1993, kar naj bi bilo del »izprijene igre« med Trumpom in Jeffreyjem Epsteinom.

Stacey Williams, ki je v 90. letih delala kot model, je povedala, da je spoznala Trumpa leta 1992 na božični zabavi, potem ko jo je Epstein, njen tedanji prijatelj, predstavil Trumpu. Po nekaj mesecih občasnih zmenkov z Epsteinom naj bi leta 1993 prišlo do incidenta v Trumpovem stolpu. Epstein naj bi predlagal, da obiščeta Trumpa.

Ko sta prispela, naj bi Trump Williamsovo potegnil k sebi in jo otipaval po prsih, pasu in zadnjici. Williamsova pravi, da je bila šokirana in zmedena, hkrati pa se ji je zdelo, da sta se Epstein in Trump smehljala drug drugemu.

Poslal ji je razglednico

Jeffrey Epstein je zlorabil ogromno deklet, o njegovih zločinih so posneli tudi serijo. FOTO: Handout. Reuters

Trumpova predstavnica za medijeje obtožbe odločno zanikala, označila jih je za politično motivirane, meni, da naj bi bile povezane s kampanjo

Williamsova je del podrobnosti razkrila že prej na družbenih omrežjih, zdaj pa je več povedala na konferenčnem klicu, ki ga je organizirala skupina Survivors for Kamala. Poleg tega je omenila, da ji je Trump nekaj mesecev po incidentu poslal razglednico s pogledom na Mar-a-Lago, kjer je zapisal: »Stacey – tvoj drugi dom. Ljubezen, Donald.«

Williamsova trdi, da ji je po incidentu Epstein očital, da je dovolila Trumpu, da jo otipava in da jo je zaradi tega poniževal in grajal.

Znano je, da se je družil z Epsteinom

Obtožbe Williamsove so del širšega vzorca, saj so Trumpa v preteklosti že obtožile neprimernega vedenja številne ženske. Sodišče ga je leta 2023 spoznalo za odgovornega za spolno zlorabo novinarke E. Jean Carroll leta 1996, pri čemer ji je bilo prisojeno 5 milijonov dolarjev odškodnine.

Čeprav ni dokazov, da bi bil Trump vpleten v Epsteinove kaznive spolne zlorabe, so bila njuna druženja dobro dokumentirana, z več dogodki, na katerih sta bila skupaj fotografirana v 90. letih.