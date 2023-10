Zemlja se je odprla in pogoltnila sedem deklet (VIDEO)

Posnetek iz Brazilije, ki se je razširil po družbenih omrežjih, prikazuje trenutek, ko so plesalke padle v luknjo, ki se je nenadoma odprla pod njimi. Dekleta so plesala na terasi, ko so tla popustila pod njimi in je luknja pogoltnila vseh sedem deklet.

Dekleta so jo na srečo odnesla brez poškodb in nadaljevala zabavo ter seveda posnetek kmalu delila na družbenih omrežjih. Kasneje so pozirale ob odprti jami in pokazale, da jim nenavadna nesreča ni pokvarila razpoloženja.