Zelenski se je znašel na prav posebnem seznamu

Rusija je na seznam iskanih oseb uvrstila ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, poročajo ruske tiskovne agencije, ki se sklicujejo na seznam iskanih oseb notranjega ministrstva v Moskvi. Razlogov za uvrstitev Zelenskega na seznam v Moskvi niso navedli.

Zelenski se je znašel na seznamu ruskega notranjega ministrstva, spletni bazi podatkov domnevnih kriminalcev, ki jih iščejo oblasti. Na seznamu je navedeno, da je ukrajinski voditelj iskan na podlagi kazenskega zakonika, druge podrobnosti pa niso navedene.

Ukrep nima neposrednega vpliva na Zelenskega, saj se ukrajinski predsednik ne nahaja na ruskih tleh.

Obsežen seznam

Seznam imen, ki so na ruskem seznamu iskanih oseb, je obsežen in vključuje tako ruske kot tuje osebnosti.

Februarja so v Moskvi na seznam dodali estonsko premierko Kajo Kallas, pa tudi imena drugih voditeljev iz baltskih držav. V Kremlju so to odločitev utemeljili z nasprotujočimi si pogledi Moskve in baltskih držav na zgodovino.