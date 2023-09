Zelenski: Rusija je ugrabila več deset tisoč ukrajinskih otrok

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je sinoči v svojem govoru na splošni razpravi svetovnih voditeljev ob začetku 78. zasedanja Generalne skupščine ZN ostro kritiziral Rusijo, ki je februarja lani napadla njegovo državo, in se zahvalil vsem zaveznicam Ukrajine za podporo. Voditelje je ob tem povabil na svetovni vrh za mir.

Zelenski, ki se bo v sredo udeležil posebnega zasedanja Varnostnega sveta ZN o Ukrajini, v četrtek pa ga bo v Beli hiši sprejel ameriški predsednik Joe Biden, je Rusijo med drugim obtožil genocida ukrajinskih otrok, groženj z jedrskim orožjem in izkoriščanja hrane kot orožja.

Prisotni v dvorani Generalne skupščine so njegov prihod na oder pozdravili z aplavzom, ki ga je dobil tudi, ko je sklenil govor z besedami: »Slava Ukrajini«. Vendar pa dvorana ni bila več tako polna kot ob začetku razprave, ko je zbrane voditelje med drugim nagovoril predsednik ZDA.

Zelenski: Vojno moramo ustaviti

Združeni narodi sicer obravnavajo številne svetovne probleme, vojna v Ukrajini pa je le eden od njih, in po mnenju številnih držav v razvoju jemlje preveč pozornosti drugim razvojnim vprašanjem. Mnogi zahodni voditelji so si zato v svojih govorih prizadevali upoštevati te kritike, vendar pa Zelenski s tem ni izgubljal veliko časa.

Nanizal je, da se svet sooča s podnebnimi spremembami in drugimi težavami, Rusija pa se je v tem času odločila za vojno. »Ko se vse to dogaja, se je naravna nesreča v Moskvi odločila, da bo sprožila veliko vojno in ubila več deset tisoč ljudi. To moramo ustaviti,« je dejal Zelenski.

Veliko držav naklonjenih Rusiji

Generalna skupščina ZN je sicer doslej sprejela več resolucij z obsodbo ruske agresije, vendar pa je v New Yorku še vedno veliko držav, naklonjenih Moskvi, ki onemogočajo ostrejše ukrepe proti Rusiji.

»Rusija izkorišča hrano in energijo kot orožje,« je dejal Zelenski in dodal, da ne bi smela imeti pravice do jedrskega orožja, s katerim grozi. Zahvalil se je tudi vsem državam, ki podpirajo sporazum o izvozu ukrajinskega žita, od katerega je Rusija pred kratkim odstopila.

Pozval je k podpori pri vzpostavitvi začasnega pomorskega izvoznega koridorja za ukrajinsko žito in ošvrknil »nekatere evropske države«, ki naj bi se pri solidarnosti z Ukrajino na tem področju le pretvarjale. Mislil je na Poljsko, Slovaško in Madžarsko, ki zavračajo uvoz ukrajinskega žita.

Rusijo je tudi obtožil, da je ugrabila več deset tisoč ukrajinskih otrok, kar je označil za genocid. »Trudimo se, da bi se ti otroci vrnili domov, vendar se čas izteka. Kaj se bo zgodilo z njimi? V Rusiji jih učijo sovražiti Ukrajino, vse vezi z njihovimi družinami pa so pretrgane. To je genocid,« je dejal ukrajinski predsednik.

Ukrajina pripravlja svetovni vrh za mir

V svojem govoru je omenil še, da njegova država pripravlja svetovni vrh za mir, na katerega želi povabiti vse svetovne voditelje, ki nasprotujejo ruski agresiji. »V Hirošimi, Koebenhavnu in Džedi so potekale pomembne razprave in izmenjave o izvajanju mirovnega načrta. Pripravljamo svetovni mirovni vrh. Vse vas vabim, da ga pripravimo skupaj,« je poudaril Zelenski.