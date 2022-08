Zelenski je akcijski junak

Ukrajinski predsednik je tako rekoč čez noč postal junak, ki navdihuje narod in ves svet ter daje upanje za boljši jutri. Volodimir Zelenski si zato zasluži poseben poklon, so sklenili in zavohali poslovno priložnost pri ameriškem podjetju FCTRY iz Brooklyna, kjer načrtujejo izdelavo akcijskih figuric v podobi 44-letnega prvega moža Ukrajine, potrebna sredstva za lansiranje projekta pa so zbrali v rekordnem času.

Del izkupička Ukrajini

Prvoten cilj je bil 30 tisočakov, a so ga dosegli že v treh urah, v 14 dneh pa so zbrali že več kot 126.000 evrov! Akcija zbiranja sredstev na kickstarterju se končuje danes, vodilni pa si že zadovoljno manejo roke in načrtujejo množično proizvodnjo na Kitajskem. Lutke je oblikoval ameriški umetnik Mike Leavitt iz Seattla, izdelane bodo iz plastike in dolge 15 centimetrov, na voljo pa bodo že prihodnjo pomlad. »V kampanji smo ga zasnovali kot nepričakovanega junaka,« je pojasnil direktor podjetja Jason Feinberg. »Zelenski je najpopolnejši voditelj, ki neverjetno navdihuje. Ima resnično moč, ki jo občutimo, ampak je skromna in je zato pravo nasprotje politike, kakršno smo poznali doslej.«

Otroci se bodo lahko igrali s pravim junakom.

Nekdanji igralec vse od ruske invazije na Ukrajino konec februarja navdušuje svet s svojo neomajnostjo, pogumom in optimizmom ter navdihujočimi nagovori. Otroci se radi igrajo z izmišljenimi superjunaki, zdaj pa imajo priložnost, da v svojo družbo povabijo tudi pravega junaka, s srcem in dušo, so prepričani pri podjetju, kjer bodo figurice ponujali za približno 20 evrov. Del izkupička bo namenjen pomoči Ukrajini.