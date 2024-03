Že leto in pol živi na vlaku: za takšno življenje se je odločil, ko sploh še ni bil polnoleten

Pred letom in pol se je komaj 17-letni Lasse Stolley odločil, da ima dovolj vsakdanjega življenja, ter našel za mnoge nenavadno rešitev, kako ga popestriti - preselil se je na vlak.

Lasse tako 24 ur na dan, 365 dni v letu potuje po domovini, ker je samozaposlen in dela kot programer, mu ni treba v pisarno, potrebuje le dobro internetno povezavo, kar vlaki v Nemčiji omogočajo brezplačno, zato si na glavo natakne slušalke, ki blokirajo vse zvoke zunanjega sveta, ter obveznosti opravi na vlaku, tega zapusti le, da se oprha in uredi, pa tudi, ko si zaželi kakšnega boljšega obroka ter sprehoda in raziskovanja različnih koncev Nemčije.

Takšno življenje stane okrog 10.000 evrov na leto, večino za neomejeno letno vozovnico, s katero ima vstop na vse linije, dnevne in nočne, in čeprav priznava, da obstajajo slabe plati konstantnega potovanja, pravi, da najde veliko več pozitivnih. »Prvi meseci so bili najtežji, saj sem se moral veliko naučiti, a zdaj sem že pravi strokovnjak za vlake in preživetje,« v smehu pove Lasse, ki je v letu in pol prepotoval že skoraj 500.000 kilometrov.

Če si zaželim mestnega vrveža, poiščem tistega, ki pelje v Berlin ali München.

»Če si zaželim mestnega vrveža, poiščem vlak, ki pelje v Berlin ali München, ko si zaželim sprostitve v naravi, skočim na tistega, ki pelje v kakšno alpsko dolino ali vasico,« pojasni najstnik, ki se je moral hitro naučiti, kako potovati s čim manj prtljage. »Ko sem se odpravil na pustolovščino, sem vzel s sabo dva velika kovčka, a tega ne moreš ves čas vlačiti s sabo, zato sem moral dobro premisliti, kaj je tisto, kar zares potrebujem. Zdaj imam le velik nahrbtnik in športno torbo,« pravi Lasse, ki življenja na vlaku še ne namerava tako kmalu zamenjati za kaj bolj stabilnega.