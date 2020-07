Zdravniki razkrivajo še en simptom novega koronavirusa

Suh kašelj, povišana temperatura, izguba vonja in okusa očitno še zdaleč niso edini simptomi novega koronavirusa. Španski zdravniki so odkrili, da bi lahko bil eden od znakov, da smo zboleli za covidom 19, tudi rdeč izpuščaj v ustih.Zdravniki iz univerzitetne bolnišnice Roman y Cajal so med 30. marcem in 8. aprilom pregledali usta 21 bolnikov s koronavirusom. Analiza je pokazala, da je imelo 29 odstotkov bolnikov poškodbe ustne votline, 83 odstotkov pa ​​majhne škrlatne, rdeče ali rjave lise v ustih. Ob tem strokovnjaki opozarjajo, da domneva temelji na majhnem vzorcu ljudi, poleg tega hipoteze niso preverili s kontrolno skupino.Bolezen se po podatkih našega inštituta za javno zdravje kaže s slabim počutjem, utrujenostjo, nahodom, vročino, s kašljem in pri težjih oblikah z občutkom pomanjkanja zraka. Natančni podatki o poteku bolezni se še zbirajo, saj gre za nov virus. Dosedanji podatki kažejo, da poteka v lažji obliki pri približno 80 odstotkih okuženih. Težji potek naj bi imelo približno 20 odstotkov obolelih.