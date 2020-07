Ste vedeli, da vas tudi po prihodu v Grčijo čaka karantena?

Grčija je epidemiološko varna država, zato se na njene otoke zgrinja vse več turistov, tudi Slovencev. Vendarle pa se tudi grške oblasti držijo določenih ukrepov za zajezitev koronavirusa, na katere bodite pripravljeni, če se odpravljate tja na počitnice.



Najmanj 24 ur pred prihodom v Grčijo mora vsak turist izpolniti obrazec, kjer vpiše svoje kontaktne podatke, namen potovanja in naslov, na katerem bo nastanjen med počitnicami. Nato prejme elektronsko sporočilo in hitro povratnico s QR-kodo, ki jo mora pokazati na letališču.



Grške oblasti na letališču opravljajo tudi naključna testiranja ob vstopu v državo. Kot smo izvedeli od slovenskih turistov, ki so trenutno na Lefkadi, pa so testirali kar vse potnike z letala.



Po testiranju jim je bilo tudi naročeno, da morajo en dan preživeti v samoizolaciji v svoji nastanitvi in tam počakati na izvid. V primeru pozitivnega testa bi tako natančno vedeli, kje so se gibali.



Sicer pa v Grčiji veljajo podobna higienska priporočila kot pri nas – upoštevanje varnostne razdalje, razkuževanje rok in uporaba zaščitnih mask. Potniki o testu obveščeni po telefonu »Grčija se je izkazala kot izredno dobro organizirana država, ki se je odlično pripravila na sprejem turistov. Vse protokole v zvezi z omejevanjem širitve novega koronavirusa in posledično covid-19 izvaja profesionalno in nevsiljivo, potniki pa se vračajo domov navdušeni. Pravijo, da tako lepo, kot je letos na grških otokih, ne bo nikoli več. Marsikdo se odloči za podaljšanje počitnic kar na kraju samem,« so o varnostnih ukrepih v zvezi z virusom zapisali pri turistični agenciji Kompas, o testiranju pa dodali: »Po naših informacijah potnike testirajo naključno. Na vprašanje, kakšno je pravilo, vam ne moremo odgovoriti, saj je izvajanje testov izključno v pristojnosti grških oblasti. Potniki, ki čakajo na izvid testa, so naprošeni, da so dosegljivi prek telefona. O rezultatu testa so obveščeni telefonsko.«