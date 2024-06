Zdravnica razkrila podrobnosti o moškem, ki se je zažgal pred vlado: »Žena ga je lani prijavila ...«

Hrvaška je pretresena nad incidentom, v katerem se je moški zažgal na Markovem trgu v Zagrebu. Kako je bilo, ko so zdravniki prišli na pomoč moškemu, je za dnevnik.hr povedala parlamentarna zdravnica Gordana Štajminger.

»Ko je prišla zdravniška pomoč, je nehal goreti,« je povedala Gordana Štajminger. Opisala je, da je imel opekline po vsem telesu. »Roke, noge, glava, vse ... « je o tragičnem dogodku pred hrvaško vlado še dodala.

Bil je hazarder, žena ga je prijavila

»Kričal je, torba, torba,« je razkrila parlamentarna zdravnica. Po nekaterih informacijah naj bi na torbo opozoril fotoreporter, ki se je znašel v bližini, a zdravnica trdi, da so bile to besede moškega, ki se je zažgal.

Ponovila je, da je nesrečnik kričal, torba, torba. »Ob strani je bila bela vreča, zato smo se bali, da ni kakšen eksploziv, a ni bilo nič. Notri je bilo nekaj stvari,« je dodala.

Na vprašanje, ali pozna identiteto moškega, je zdravnica odgovorila pritrdilno. »Gre za moškega, ki je bil hazarder, ki ga je lani prijavila žena. Torej je očitno duševno moten,« je poudarila. »Mislim, da incident nima političnega ozadja, a nikoli se ne ve, policija bo vse raziskala,« je sklenila.

»Prognoza je slaba«

Predstojnik travmatološke klinike kliničnega centra v Zagrebu Dinko Vidović je opoldne sporočil, da je moški smrtno ogrožen in da trenutno ni pri zavesti. Pojasnil je, da ima opekline četrte stopnje po skoraj celotnem telesu. »Napovedi so slabe,« je dodal in pojasnil, da gre za moškega, rojenega leta 1967.