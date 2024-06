Pretresljive fotografije: na Markovem trgu se je moški polil z bencinom in samozažgal (FOTO)

Ob 9.37 so bili hrvaški policisti obveščeni, da se je na Markovem trgu zažgal moški. Na kraju so policisti, gasilci pišejo hrvaški mediji. Moški se je zažgal pred vladno palačo.

V kakšnem zdravstvenem stanju je poškodovanec, še ni znano, poroča Jutarnji list. Po neuradnih podatkih hrvaškega Indexa je bil moški v trenutku, ko so ga dosegli reševalci, še živ, utrpel pa je hude opekline.

Očividec je za Jutarnji list povedal, da je videl moškega, kako se poliva s tekočino v bližini hrvaške vladne palače. O tem so bili hitro obveščeni varnostniki. Ko so želeli stopiti do moškega, da bi ga legitimirali, je bil že v plamenih.

FOTO: Patrik Macek/pixsell Pixsell

FOTO: Patrik Macek/pixsell Pixsell