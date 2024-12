Zdaj na udaru še Čečenija: Ukrajinci udarili po prestolnici, odmevale so eksplozije (VIDEO)

V Groznem, glavnem mestu Čečenske republike, so odjeknile štiri eksplozije, so sporočile tamkajšnje oblasti, pri čemer so se sklicevale na pričevanja prebivalcev in navedle, da je šlo za napad ukrajinskih brezpilotnih letal.

Očividci trdijo, da so zvoke eksplozij slišali okoli 7.45 po moskovskem času in navajajo, da so se pred detonacijami v bližnji vasi slišali zvoki, značilni za brezpilotna letala.

Lokalna policija je streljala na brezpilotna letala, ki naj bi bila programirana za napad na policijsko postajo.

Po poročanju družbenih medijev je dron zadel vojaški objekt, ki se običajno uporablja za pošiljanje osebja v Ukrajino, navaja Ukrajinska pravda.