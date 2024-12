Objavil šokantno informacijo: »Putin jih je začel uporabljati v napadih in to precejšnje število« (VIDEO)

Ukrajinska vojska je avgusta začela vdor v regijo Kursk in še naprej nadzoruje nekatera tamkajšnja naselja v okviru prizadevanj Kijeva za zmanjšanje pritiska na svojo vojsko v vzhodni Ukrajini, kamor napreduje Rusija.

»Danes že obstajajo preliminarni podatki, da so Rusi v svojih napadih začeli uporabljati vojake iz Severne Koreje in precejšnje število,« je dejal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski v svojem rednem nagovoru. Zelenski je poudaril, da je sodelovanje severnokorejske vojske v operacijah v regiji Kursk, ki meji na Ukrajino, znak novega zaostrovanja vojne, ki traja že skoraj 34 mesecev.

Ukrajina se bo še naprej branila, tudi pred severnokorejskimi enotami, je dodal.

Ukrajinski in južnokorejski uradniki so pred tem povedali, da je v Rusiji 10.000 Severnokorejcev. Zelenski je poudaril, da ruski predsednik Vladimir Putin dela korake v smeri širitve in nadaljevanja vojne. Zahodne partnerje je ponovno pozval, naj okrepijo podporo Kijevu, in dejal, da se bo o tem z njimi pogovoril na srečanju prihodnji teden.