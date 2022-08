ZDA so vedele, da bo Putin napadel Ukrajino, Zelenski: Kopljite rove

Ameriški dnevnik The Washington Post je objavil kronologijo dogodkov, ki naj bi se odvijali za zaprtimi vrati na predvečer ruske invazije na Ukrajino. Poročajo, da so oktobra lani najvišji ameriški obveščevalni, vojaški in diplomatski voditelji vstopili v pisarno ameriškega predsednika Joeja Bidna in mu predstavili podatke, ki govorijo o načrtih ruskega predsednika Vladimirja Putina za invazijo na Ukrajino.

Mesece so spremljali, kako Putin zbira več deset tisoč vojakov in pošilja tanke ter rakete vzdolž ukrajinske meje, piše Washington Post. Imeli naj bi tudi svoje vire v ruskem političnem vodstvu in obveščevalce, ki so Bidnu povedali, da Putin pripravlja napad na Ukrajino.

Ameriški državni sekretar Antony Blinken se je sestal z ukrajinskim predsednikom Volodomirjem Zelenskim, a ta kljub številnim opozorilom ni verjel, da bo Rusija res napadla Ukrajino.