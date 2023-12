ZDA proti humanitarnemu premirju v Gazi

ZDA so v petek vložile veto na predlog resolucije o Gazi, ki so jo pripravili Združeni arabski emirati in je zahtevala takojšnjo prekinitev spopadov med Izraelci in Palestinci, izpustitev vseh talcev, ki jih je zajel Hamas in humanitarni dostop do ljudi v Gazi.

Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je v petek v New Yorku zjutraj izkoristil 99. člen Ustanovne listine ZN in sam sklical izredno zasedanje Varnostnega sveta o Bližnjem vzhodu, Združeni arabski emirati pa so pripravili predlog resolucije, za katero je glasovalo 13 držav članic Varnostnega sveta.

ZDA so bile proti resoluciji, ki med drugim ni obsodila napada Hamasa na Izrael 7. oktobra, Velika Britanija pa se je vzdržala.

»Združeni arabski emirati smo globoko razočarani. Ta Varnostni svet na žalost ni sposoben zahtevati humanitarnega premirja,« je sporočil predstavnik države, ki je pripravila resolucijo.

Predstavnik ZDA Robert Wood je razložil, da so ZDA resoluciji nasprotovale, ker vsebuje zahtevo po brezpogojni prekinitvi ognja, kar bo Hamasu omogočilo ponovitev tistega, kar je storil 7. oktobra. Dodal je, da predlog resolucije nima zveze z realnostjo in ne bo prispeval k umiritvi razmer na terenu.

Pripadniki Hamasa so 7. oktobra napadli Izrael, pobili 1200 ljudi in zajeli okrog 250 talcev. Izrael je odgovoril z napadom na Gazo, med katerim je doslej po palestinskih virih umrlo že skoraj 17.500 ljudi in zatrjuje, da bo s tem nadaljeval do dokončnega uničenja Hamasa.

Guterres je prej v svojem nastopu ostro obsodil napad Hamasa na Izrael. »Te napade obsojam brez zadržkov. Zgrožen sem nad poročili o spolnem nasilju. Nobenega opravičila ni za namerni poboj 1200 ljudi, vključno s 33 otroci,« je dejal Guterres in zahteval takojšnjo brezpogojno izpustitev preostalih talcev.

»Surovost Hamasa ne more nikoli opravičiti kolektivnega kaznovanja Palestincev. Mednarodno humanitarno pravo vključuje dolžnost za zaščito civilistov in ravnanje v skladu z načeli proporcionalnosti in previdnosti,« je prav tako poudaril Guterres.

Slovenija odločitev obžaluje

Slovenija obžaluje, da VS ZN danes ni sprejel predloga resolucije o takojšnjem humanitarnem premirju v Gazi, ki ga na MZZ vidijo kot nujen naslednji korak po pozivu generalnega sekretarja ZN, da VS ukrepa za razglasitev humanitarne prekinitve ognja in za preprečitev humanitarne katastrofe, so sporočili z MZEZ.

Kot so poudarili na ministrstvu za zunanje in evropske zadeve v odzivu na ameriški veto na predlog resolucije, se je Slovenija odločila kosponzorirati resolucijo Varnostnega sveta Združenih narodov (VS ZN), ker je ta pozvala k takojšnji humanitarni prekinitvi ognja v Gazi ter od vseh strani zahtevala spoštovanje mednarodnega prava, vključno z mednarodnim humanitarnim pravom. Resolucija je predvidevala tudi takojšnjo in brezpogojno izpustitev talcev.

»Stališče Slovenije je jasno, in sicer, da je najprej treba zagotoviti trajno premirje v Gazi. Nato je treba organizirati mednarodno mirovno konferenco, ki bo gradila na osnovi rešitve dveh držav, s katero bi dosegli varnost Izraela in bi vodila k priznanju Palestine,« so še poudarili na MZEZ.