Na deželnem sodišču v Celovcu, prestolnici avstrijske Koroške, se je začelo sojenje slovenski družini, natančneje 24-letnemu sinu in njegovemu 47-letnemu očetu, ki so ju prijeli konec februarja v Velikovcu na avstrijskem Koroškem. Prvoobtoženi sin naj bi v zadnjih dveh letih iz Slovenije prek severne meje pretihotapil in preprodal pet kilogramov heroina in kokaina, oče pa naj bi ga pri tem podpiral, so obtožnico povzeli na avstrijski televiziji ÖRF. Mati skrila mamila Družina obtoženih Slovencev že 13 let biva v Avstriji: oče dela, otroci so obiskovali šolo in prav tam naj bi se danes 24-le...