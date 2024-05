Zaradi predolgih las mu grozi izključitev iz šole

Dvanajstletnemu ​Farouku Jamesu, ki se še nikoli v življenju ni ostrigel in ki naj bi trpel za tonzurofobijo, neobvladljivim strahom pred striženjem, je šola zagrozila z izključitvijo zaradi dolgih las. Mladi Londončan še ni doživel večjega frizerskega posega od striženja konic, njegova do pasu dolga griva pa mu je samo na instagramu prinesla že več kot 250.000 sledilcev.

A odkar je septembra lani začel hoditi v novo šolo, ga hoče vodstvo v skladu s šolskimi pravili prisiliti, da postriže svoje dolge kodre, da bi segali le do ovratnika srajce. Faroukova družina je šoli sicer poslala izvide zdravnika, v katerih je zapisano, da trpi za tonzurofobijo, izjemnim strahom pred striženjem, vendar jih šola zavrača in vztraja pri svojih pravilih.

Pred tremi leti. Lasje so zdaj še daljši.

Ravnatelj mu ne verjame

»Imam tonzurofobijo pa tudi narkolepsijo, kar pomeni, da lahko kadar koli zaspim, in ti stanji sta povezani. Lahko imam grozljive sanje o tem, da mi strižejo lase,« je Farouk James povedal za otroško oddajo FYI na kanalu Sky News. »Očitno mi ne verjamejo, mislijo, da je to le faza, izgovor, da bi lahko ostal v šoli.«

Faroukova mama Bonnie Miller je povedala, da je njen sin šel v šolo s kitkami, da bi ugodil pravilom, vendar je bilo tudi to ocenjeno kot nesprejemljivo, ker je tudi prepletanje las v londonski šoli prepovedano. Zaradi neupoštevanja pravila o dolžini las je moral 12-letnik že večkrat kazensko ostati v šoli po pouku. »Nedavno so me pridržali zaradi las. Prva kazen je bila polurno pridržanje, nato enourno, nakar sem dobil še dveurno pridržanje,« je dejal James. »Morda me bodo tudi suspendirali in na koncu izključili.«

Faroukova mama priznava, da je vedela za pravila, preden je sina vpisala v novo šolo, a je bila prepričana, da bodo lahko dobili izjemo iz zdravstvenih razlogov. Toda ravnatelj ji je kmalu sporočil, da bo sina vrgel s šole, če se ne bo ostrigel, saj da tonzurofobija ni uradno priznana kot fobija.

»Trudila sem se prepričati sina, naj se postriže, ker rad hodi v šolo in ker resnično cenim izobrazbo, ki jo ponujajo,« je dejala Bonnie Miller. »Da bi premagal fobijo, se je odločil tudi za psihoterapijo; res delamo vse, kar je v naši moči. Farouk mi je celo dejal, da če se ostriže, njegovo življenje ne bo vredno nič. Ne vem, kaj naj naredim.«

Faroukova šola je zavrnila pozive britanskih medijev po komentarju, saj da gre za šolsko zadevo in da mora spoštovati pravila zaupnosti.