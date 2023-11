Zaradi požara v Kaliforniji evakuirali več tisoč ljudi

Več tisoč ljudi je moralo v torek zapustiti svoje domove zaradi gozdnega požara na jugu Kalifornije, ki je zajel že okrog 900 hektarjev površin in se je zaradi močnega vetra hitro širil.

Požar Highland na podeželju jugovzhodno od Los Angelesa je že preskočil avtocesto in uničil tri stavbe, šest drugih objektov pa je bilo poškodovanih.

Pričakujejo tudi močne sunke vetra

Ukaz o evakuaciji zadeva 5700 ljudi, s požarom pa se je v torek borilo več kot 300 gasilcev na tleh in iz zraka z letali.

Nacionalna meteorološka služba je sporočila, da je čez dan mogoče pričakovati vetrove s sunki do 50 kilometrov na uro.

Tako imenovani vetrovi Santa Ana so na jugozahodu ZDA jeseni pogosti in povečujejo nevarnost požarov. Deli Kalifornije so letos še posebej izpostavljeni nevarnosti pred požari zaradi minule zelo deževne zime, ki ji je sledila bujna rast dreves, grmovja in trave.

