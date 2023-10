V Španiji evakuirali 2600 ljudi, z otoka Tenerife se nam je oglasila znana Slovenka

Zaradi gozdnega požara so na turistično priljubljenem kanarskem otoku Tenerife preventivno evakuirali okoli 2600 ljudi, so danes sporočile tamkajšnje oblasti. Ob tem so stopnjo nevarnosti z nizke povišale na srednjo. Posebno prizadeto je naselje La Corujera na severu otoka, kjer je moralo domove zapustiti 2400 od približno 2500 prebivalcev.

Ni jasno, ali so med evakuiranimi tudi turisti

Zaenkrat ni jasno, ali so med evakuiranimi tudi turisti. Po uradnih podatkih gre sicer za »reaktivacijo« požara, ki je avgusta uničil približno 15.000 hektarjev površin na severu in severovzhodu otoka, poročata nemška tiskovna agencija dpa in avstrijska APA.

Požar, ki je znova izbruhnil v sredo, je sicer doslej prizadel le okoli 30 hektarjev površin. Z ognjenimi zublji se s pomočjo helikopterjev spopada približno 150 gasilcev. Gašenje otežujejo temperature nekaj pod 40 stopinjami Celzija, močan veter in nizka vlažnost.

Gozdni požari so sicer na Kanarskih otokih pogosti, zlasti poleti.

Anja Širovnik: Sinoči sem vohala dim

Na otoku Tenerife živi tudi slovenska vplivnica Anja Širovnik, zmagovalka Sanjskega moškega. Ta nam je pojasnila, da za zdaj ve le to, da je bila evakuacija potrebna, ker požara niso imeli več pod nadzorom in požar iz avgusta ni bil popolnima pogašen. »Zaradi vročinskega vala je ogenj včeraj spet ušel izpod nadzora,« pojasnjuje.

Ker je požar na severu otoka, s fantom pa živita na jugu, na srečo nista bila evakuirana, a vendarle pojasnjuje, da je lokacija požara le kakšno uro oddaljena z avtom od njunega stanovanja. Sinoči, ko se je ogenj razplamtel, je sedela na svoji terasi in vohala dim, a že danes zjutraj se ji je zdelo, da je zrak spet bolj čist.