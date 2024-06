Zaradi močnega neurja s točo s tega jezera rešili dve osebi

Zaradi močnega neurja s točo so avstrijski reševalci danes na območju Beljaka izvedli več reševalnih akcij. Med drugim so z Baškega jezera rešili dve osebi, ki sta po jezeru veslali s supom in napihljivim kanujem.

Izdali rdečo stopnjo opozorila

Reševalci so se zaradi naglega poslabšanja vremena odpravili na patruljo po Baškem jezeru, kjer je močan veter povzročil visoke valove, padala pa sta tudi dež in toča. Na severnem delu jezera so opazili dva ljubitelja vodnih športov in ju nepoškodovana prepeljali na varno.

O več operacijah so poročali tudi iz samega Beljaka, kjer je poleg močnega dežja padala tudi toča.

V nekaterih delih avstrijske Koroške so danes izdali rdečo stopnjo opozorila pred nevihtami in močnimi nalivi. Reševalne službe so ljudi pozvale, naj pozorno spremljajo vremenske razmere, ki se lahko hitro spremenijo, poroča časnik Kleine Zeitung.

Neurja sicer niso prizanesla niti avstrijski Štajerski, nevihtno vreme pa je medtem doseglo tudi Slovenijo.