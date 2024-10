Zaradi devetletnika: učenci bojkotirajo pouk, ravnatelj dal odpoved!

Na Hrvaškem pozornost javnosti že dlje časa vzbuja primer problematičnega učenca ene od zagrebških osnovnih šol, zaradi katerega so drugi učenci iz razreda na pobudo staršev pred časom več dni bojkotirali pouk. Učenec se je v ponedeljek vrnil v šolo, zaradi česar danes ni pouka za več kot tisoč učencev, ravnatelj šole pa je dal odpoved.

Devetletni učenec se po navedbah staršev njegovih vrstnikov v razredu vede neprimerno, grdo govori in spolno vznemirja deklice. Po pisanju hrvaških medijev naj bi težave z njim imeli že na prejšnji šoli, kjer naj bi se zaradi njega izpisal celoten razred.

Po prihodu učenca na novo šolo, kjer naj bi prav tako začel povzročati probleme, so starši drugih učencev dlje časa poskušali doseči dogovor s pristojnimi, da bi rešili problem. Ker se to ni zgodilo, so njihovi otroci pred dobrima dvema tednoma pet dni zapored bojkotirali pouk. Ko so po besedah odvetnika skupine staršev naposled dobili zagotovila, da bodo vse institucije storile vse, kar je v njihovi pristojnosti, da zagotovijo varnost otrok v šoli, so se vrnili k pouku.

Svet staršev se je odločil za bojkot

Med zagotovili pristojnih je bilo po poročanju hrvaške javne radiotelevizije HRT tudi to, da se problematični učenec do novega leta ne bo vrnil k pouku. Učenec je v ponedeljek v spremstvu staršev kljub temu prišel v šolo. V razredu sta ga pričakala socialni pedagog in pomočnik ter ga uvedla k pouku, preostali otroci iz razreda pa so kmalu zapustili šolo.

Svet staršev je v ponedeljek zaradi sodelovanja problematičnega učenca pri pouku odločil, da bodo otroci bojkotirali pouk. Trdijo namreč, da je bil kršen dogovor, ki so ga sklenili na sestanku pri varuhinji pravic otrok pred dvema tednoma. Svet učiteljev je starše v ponedeljek medtem obvestil, da je ravnatelj šole podal nepreklicno odpoved zaradi sistemskega pritiska na celotno šolo. V znak podpore ravnatelju ter otrokom in staršem je odločil tudi, da v torek na šoli ne bo pouka.

Varuhinja zahtevala poročilo

Varuhinja pravic otrok je v ponedeljek zahtevala poročilo vseh vključenih v postopek, da bi ugotovili, kdo je odgovoren za kršenje sporazuma, starši pa so se odločili za miren protest pred šolo, saj so prepričani, da so institucije v tem primeru odpovedale, pristojni pa da prelagajo odgovornost drug na drugega.

»Imamo svoj pogoj. Zahtevamo varnost naših otrok. Nekomu v tej verigi je spodletelo,« je v izjavi za medije dejal eden od staršev. Obenem je izpostavil, da zahtevajo pisno odgovornost tistega, ki je otroka vrnil v šolo, a da se temu izogibajo tako mesto Zagreb kot ministrstvo za znanost in izobraževanje, agencija za šolstvo ter center za socialno varstvo.