Zapiral je vrečo s truplom, nato pa je prišel trenutek, zaradi katerega je CNN-ova zgodba postala viralna

Na družbenih omrežjih se je pojavil grozljiv posnetek, ki je hitro postal viralen. Posnetek je iz poročila CNN, ki prikazuje žrtve po bombnem napadu izraelskih sil. V eni sekvenci so vidne tudi vreče za trupla, ki naj bi jih za prevoz pripravljal eden od Palestincev na območju Gaze.

Vendar se že v naslednjem trenutku, kot je razvidno na posnetku, začne glava v vreči za trupla premikati, na kar pa oblasti ne odreagirajo. Ob truplu je žalujoča ženska v črnem, iz samega posnetka pa ni jasno, ali gre za katerega od njenih sorodnikov.

Videoposnetek je država Izrael delila na svojem uradnem kanalu na Twitterju s komentarjem: »Opomin. Ministrstvo za zdravje v Gazi = Hamas. Trupla ne premikajo glave.«

Izrael nadaljuje s smrtonosnimi napadi na Gazo

Izraelske sile so ponoči nadaljevale s silovitim obstreljevanjem Gaze, kjer so se tudi neposredno spopadle s pripadniki Hamasa. Vojska trdi, da je v zadnjem dnevu zadela 300 tarč, povezanih s to palestinsko oboroženo skupino. V najnovejših napadih na oblegano enklavo je bilo ubitih več deset civilistov. Izraelska vojska napada vse dele Gaze. »Naše dejavnosti so osredotočene na severni del Gaze, ki je težišče Hamasa, vendar še naprej nadaljujemo napade tudi v drugih delih Gaze,« je povedal tiskovni predstavnik vojske.

Po poročanju katarske televizije Al Jazeere je bilo v napadu na stanovanjsko hišo v južnem mestu Rafa ubitih 18 ljudi. V drugem napadu na hišo v Rafi pa je bilo ubitih še devet ljudi, več je ranjenih. Najmanj 18 ljudi, večinoma žensk in otrok, je umrlo v obstreljevanju predela Al Zavaida v osrednji Gazi.

Palestinski Rdeči polmesec opozarja, da so se ponoči nadaljevali tudi izraelski napadi v bližini bolnišnice Al Kuds v mestu Gaza, v katero naj bi se pred izraelskimi napadi zateklo približno 55.000 ljudi. V napadih naj bi bila poškodovana center nujne medicinske pomoči in glavno skladišče bolnišnice.

Iz vojaškega krila Hamasa so sporočili, da so na severu Gaze v spopadih ubili enega pripadnika izraelskih sil, navaja Al Jazeera.