Zagrebški muzej v novi podobi

Hrvaški prirodoslovni muzej je po skoraj treh letih obsežne prenove odprl vrata in zasijal v novi podobi. Več kot 30 milijonov evrov vredna dela so Zagrebu prinesla sodoben in interaktivno zasnovan muzej. Posebne dogodke napovedujejo tudi v času zagrebškega adventa, ki se začenja v soboto zvečer, so sporočili iz Hrvaške turistične skupnosti (HTZ).

Hrvaški prirodoslovni muzej stoji v zgodovinskem delu mesta na Gornjem gradu. Njegova obnova, ki je vključevala temeljito rekonstrukcijo zgodovinske palače Amadeo, je znašala 31,6 milijona evrov. Financirali so jo s sredstvi Evropske unije, mesta Zagreb in iz državnega proračuna, so še sporočili iz HTZ.

Obnova je trajala več let.

Razstavni prostor se razteza čez tri etaže, razdeljene na tematske sklope – mineralogijo in petrografijo, geologijo in paleontologijo ter zoologijo in botaniko. V prvi etaži je tudi nova multifunkcijska dvorana, kjer bodo obiskovalci s pomočjo projekcij izvedeli več o velikem poku in nastanku vesolja, medtem ko drugi deli muzeja ponujajo vpogled v evolucijo življenja na Zemlji.

V okviru stalne razstave

V muzeju je v okviru stalne razstave na ogled skoraj 5000 predmetov, ki predstavljajo raznolikost živega in neživega sveta. Nova prostorska razporeditev medtem ustvarja dodatni prostor za občasne razstave, v pritličju, kjer bo v prihodnosti tudi kavarna, pa so uredili muzejsko delavnico in trgovino s spominki.

V času adventa bodo znanost povezali s praznično čarobnostjo in umetnostjo, v prostorih muzeja pa se bodo zvrstile botanične delavnice, detektivske dejavnosti, predavanja o astronomiji, koncerti klasične glasbe, interaktivne vsebine za otroke, predstavitve knjig in drugi dogodki.