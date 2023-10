Zadrogirali so se z bomboni

Družina iz hrvaškega mesta Metković si bo za dlje zapomnila pošiljko, ki so ji jo iz Združenih držav Amerike (ZDA) poslali njihovi sorodniki. Šlo je, vsaj na videz, za slastno darilo oziroma gumijaste bombone. Le kdo ne bi vzel kakšnega, če ne drugega, že iz radovednosti. Češ, morda pa so, glede na to, da prihajajo iz ZDA, kaj drugačnega okusa kot tisti, kupljeni na Hrvaškem.

Imeli naj bi drogo

Izkazalo se je, da so se močno razlikovali od domačih. Domnevno so bili namreč polni droge. Trije iz omenjene družine, mama in dva njena sinova, stara 13 in 15 let, so morali namreč v soboto zvečer nujno poiskati pomoč v dubrovniški bolnišnici. Direktor bolnišnice Marijo Bekić je pozneje povedal, da jim je trojica ob sprejemu povedala, da so jedli bombone, ki so jih prejeli iz ZDA, in da so bili vsi trije evforični. Po nekaj urah bivanja v bolnišnici je bilo njihovo zdravstveno stanje že stabilno.

Ali zgodba trojice drži, zdaj preiskuje policija. Bombone so že zasegli in jih poslali na podrobno analizo. Kot so povedali na policiji, prvi testi kažejo, da res vsebujejo drogo. »Policiji je znan tudi pošiljatelj. O podrobnejših podatkih o tem dogodku bomo javnost obvestili po zaključeni kriminalistični preiskavi,« so na policiji povedali za hrvaški RTL.