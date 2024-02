Začelo se je zmajevo leto: 9 milijard prevozov pričakujejo med prazniki

Kitajci po vsem svetu so minuli konec tedna proslavili prihod lunarnega leta zmaja, ki bo trajalo do 28. januarja 2025. V nasprotju z zahodnjaškim razumevanjem zmaja je na Kitajskem to mitološko bitje simbol sreče in bogastva. Kitajski zmaj namreč ne bruha ognja, po navedbah kitajskega časnika Global Times pa njegova simbolika celo deluje kot spodbuda za mlade pare, zaradi česar naj bi se ravno v letih zmaja rodilo več otrok kot po navadi, povečalo pa naj bi se tudi število porok.

Ob novem lunarnem letu se je iz velikih mest na pot k družinam podalo na stotine milijonov Kitajcev. Tradicije praznovanja lunarnega leta se razlikujejo od regije do regije, vendar velja, da se na predvečer novega leta družina zbere na skupni večerji. Vsaka družina naj bi temeljito očistila svoj dom, iz njega odnesla vso nesrečo in naredila prostor za prihajajočo srečo. Razširjeno je tudi okraševanje oken in vrat z rdečimi papirnatimi izrezki in lampijončki.

Nepopisna gneča na šanghajski železniški postaji Hongqiao FOTO: Nicoco Chan/Reuters

Pričakujejo skupno kar devet milijard opravljenih poti

Kitajci so letos opravili rekordno število poti, kar je bilo še pred dvema letoma zaradi ostre politike uradnega Pekinga o ničelnem covidu popolnoma nepredstavljivo.

Kakor poroča Global Times, so oblasti poskrbele za skoraj dva tisoč dodatnih železniških povezav na dan, saj v 40-dnevnem prazničnem obdobju, ki traja od 26. januarja do 3. marca, pričakujejo skupno kar devet milijard opravljenih poti, pa naj gre za vožnjo po cesti z zasebnim ali javnim prevozom, po zraku ali po železniških tirih; v dneh pred začetkom zmajevega leta so našteli 230 milijonov prevozov na dan.

Precej preglavic pa je letos potnikom povzročalo vreme, saj je bilo v nekaterih pokrajinah napovedano močno sneženje ali deževje.