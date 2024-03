Začele veljati prve sankcije EU zaradi smrti Navalnega

V povezavi s smrtjo ruskega opozicijskega voditelja Alekseja Navalnega so danes začele veljati sankcije EU proti 33 posameznikom in dvema subjektoma, so sporočili iz Bruslja. Gre za ruske sodnike, uslužbence zaporov in dve kazenski koloniji. To so prve sankcije EU po smrti ruskega oporečnika.

»Današnje sankcije dokazujejo našo odločenost, da od ruskega političnega vodstva in oblasti zahtevamo odgovornost za nenehno kršenje človekovih pravic v Rusiji,« je dejal visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell.

Pri tem je poudaril, da se EU zaveda, da med ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom in Rusijo ne stoji enačaj. »Še naprej bomo podpirali rusko civilno družbo in neodvisne glasove,« je zagotovil prvi mož evropske diplomacije.

Za sankcionirane

Med sankcioniranimi sta kazenski koloniji IK-6 in IK-3, v katerih je bil Navalni zaprt od junija 2022 do smrti. Po oceni Bruslja sta obe znani po izvajanju fizičnega in psihičnega pritiska na zapornike, njihovi popolni izolaciji in nasilju na njimi.

Med drugim so sankcionirani vodja zapora IK-3 Vadim Kalinin in več njegovih namestnikov, številni sodniki, ki so razsojali v postopkih proti Navalnemu in o njegovih pritožbah, ter več drugih visokih uradnikov v ruskem kazenskem sistemu in na ministrstvu za pravosodje.

Sankcije veljajo za zamrznitev sredstev, prepovedano je zagotavljati sredstva ali gospodarske vire, imajo tudi prepoved vstopa na ozemlje EU.

Pred EU sta sankcije proti Rusiji zaradi smrti Navalnega že sprejeli ZDA in Velika Britanija.