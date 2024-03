Prva dama Ukrajine zavrnila Bidnovo povabilo. Razlog pa Julija Navalna

Olena Zelenska, prva dama Ukrajine, se kljub povabilu Bele hiše ne bo udeležila četrtkovega govora ameriškega predsednika Joeja Bidna o stanju unije v ameriškem kongresu.

»Zaradi načrtovanih dogodkov na urniku, vključno z obiskom otrok iz sirotišnice v Kijevu, ki je bil načrtovan vnaprej, se prva dama žal ne bo mogla udeležiti dogodka,« so povedali v uradu Zelenske.

Washington Post pa je v torek pozno poročal, da obstajajo drugi razlogi, zakaj je Zelenska povabilo zavrnila. Po virih Posta naj bi Zelenska sedela blizu prve dame ZDA Jill Biden in Julije Navalne, vdove ruskega opozicijskega voditelja Alekseja Navalnega, ki je prejšnji mesec umrl v arktičnem zaporu v Rusiji.

Žrtev in agresor nista enaka

Zadeva je povzročila nelagodje pri najvišjem ukrajinskem vodstvu, saj mnogi Ukrajinci ne vidijo Navalnega in drugih ruskih opozicijskih osebnosti kot zaveznikov v boju proti predsedniku Vladimirju Putinu. To je posledica preteklih pripomb Navalnega, da Krim »ni sendvič, ki ga lahko podajamo naprej in nazaj«, kar je veljalo za podporo ruskim zahtevam glede ukrajinskega polotoka, ki ga je nezakonito priključila in okupirala leta 2014.

Navalni je pozneje javno podprl obnovo meja Ukrajine leta 1991, medtem ko je nasprotoval napadu Rusije na Ukrajino. Celotna saga je v Kijevu povzročila ogorčenje.

»Svet trmasto želi postaviti Ukrajince in Ruse ob bok, kar namiguje, pravijo, da oboji trpijo zaradi Putinovega avtoritarizma. Žrtev in agresor nista enaka,« je na facebooku zapisala Irina Geraščenko, ukrajinska poslanka iz opozicijske politične stranke Evropska solidarnost.

»Tragedija družine Navalni ni enaka genocidu nad ukrajinskim ljudstvom,« je dodala. »Vsi Rusi so odgovorni za to strašno vojno ...« poroča informer.rs.

