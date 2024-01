Za študijo o covidu-19 uporabili zdravstvene podatke vseh prebivalcev, presežne smrti med necepljenimi

Če bi se prebivalci Združenega kraljestva poleti leta 2022 cepili redno in v zadostni meri, bi lahko zabeležili 7180 hospitalizacij ali smrti manj, je pokazala raziskava, danes objavljena v strokovni medicinski reviji Lancet. Raziskovalci so povedali, da je študija prvič zajela podatke vseh prebivalcev Združenega kraljestva, starejših od pet let.

V zgodnejši fazi pandemije covida-19 se je cepilo več kot 90 odstotkov odraslih prebivalcev Združenega kraljestva, med junijem in septembrom 2022, ko je bila izredna faza razglašena za končano in se je pozornost javnosti usmerila drugam, pa je bilo nezadostno precepljenih približno 44 odstotkov Britancev, navaja študija.

Avtorji raziskave, ki jo je vodilo podjetje Health Data Research UK, so ugotovili, da bi v tistem obdobju lahko z zadostnim in pravočasnim cepljenjem preprečili več kot 7000 hospitalizacij ali smrti zaradi covida-19, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Uporabili zdravstvene podatke vseh prebivalcev

»Rezultati jasno kažejo, da je popolno in pravilno cepljenje dobro za posameznike in za celotno družbo,« je na novinarski konferenci povedala nevrologinja in epidemiologinja Cathie Sudlow, sicer tudi namestnica direktorja podjetja Health Data Research UK.

Avtorji študije so tokrat prvič uporabili varno anonimizirane zdravstvene podatke vseh prebivalcev Združenega kraljestva, starejših od pet let.

Združeno kraljestvo je edinstveno pri izvajanju takšnih raziskav na ravni celotne populacije, saj se beleži praktično vsaka interakcija z britanskim sistemom javnega zdravstva (NHS), je ob tem pojasnil eden od soavtorjev študije, profesor Aziz Sheikh z Univerze v Edinburghu.

Pozvali so k uporabi enakega pristopa tudi v okviru zdravstvenih raziskav na drugih področjih, kot so rakava obolenja, sladkorna bolezen in bolezni srca.