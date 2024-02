Goljufinja, ki je zaigrala nosečnosti, bo morala v zapor

Materinski in porodniški dopust sta za večino žensk čas, namenjen prihodu in nato negi otroka, 50-letna Italijanka pa je ugotovila, da je to tudi dobra priložnost za zaslužek brez dela. Zdaj se je znašla na sodišču zaradi obtožb, da je zaigrala 17 nosečnosti, od katerih se jih je 12 končalo z namišljenim splavom, pet pa z lažnim porodom. Na ta račun je od države pobrala okoli 120.000 evrov bonusov, povezanih z materinstvom, in dobila pravico, da je izostala od dela.

Barbara Ioele, kakor je goljufinji ime, ima uradno pet otrok: Benedetto, Angelico, Abrama, Letizio in Ismaela. Prave male četice pa še nikoli ni nihče videl, saj ne obstaja. Najmlajšega otroka naj bi rodila decembra lani, ker pa je bila tokrat daljše obdobje pod drobnogledom oblasti, je zdaj jasno, da sploh nikoli ni bila noseča.

Goljufala je, da ji ne bi bilo treba delati. FOTO: Photofex/Getty Images

Mama na papirju je svoje nosečnosti vselej dokazovala s papirji, ukradenimi zdravniškimi potrdili s ponarejenimi podpisi. Zanimivo je, da niti eden od njenih delodajalcev ni nikoli posumil, da bi lahko šlo za goljufijo. Goljufati je začela leta 2000, zadnjo prevaro pa je poskušala izpeljati lani. Nosečnost je poleg papirjev potvarjala z blazinami, ki si jih je tlačila pod obleke.

1 leto in pol zapora je dobila.

Med zadnjo lažno nosečnostjo so jo razkrinkali, kar je vodilo k preiskovanju prejšnjih. »Dobro sem vedel, da moja partnerica ni noseča,« je priznal Barbarin 55-letni partner Davide Pizzinato, s katerim sta skupaj od leta 2012. Kot poročajo italijanski mediji, se je Pizzinato najverjetneje dogovoril za nižjo kazen, v zameno pa bo na sodišču pričal proti svoji izbranki.

Medtem se goljufinja poskuša izogniti sojenju s pomočjo zdravniških papirjev, tokrat pravih, v katerih je zapisano, da je njeno zdravstveno stanje preslabo za sodelovanje v postopku. Kljub temu mora v zapor zaradi goljufije, lažne identitete in drugih obtožb. Sodišče ji je prisodilo leto in pol zaporne kazni. V procesu pa ni priznala, da je bilo lažnih vseh pet nosečnosti in še vedno trdi, da nekje obstajajo otroci, ki naj bi jih uradno imela. Le kje so, ji za zdaj še ni uspelo razkriti.