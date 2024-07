Za krajo školjk plačala 3000 evrov

Sardinija je znana po čudovitih plažah, mnogi turisti pa si hočejo ohraniti spomin nanje tako, da s seboj odnesejo kamenčke, pesek in školjke. Navidezno brezplačni spominki s plaže so na Sardiniji velika težava, ki ima močan negativen vpliv na okolje. Kot pravijo tamkajšnje oblasti, s plaž na Sardiniji vsako leto izgine več ton peska. Zaradi tega so za krajo školjk in kamnov uvedli visoke globe, s katerimi želijo preprečiti tovrstne kraje. Globe znašajo od 500 do 3000 evrov.

Pred dnevi so na tem italijanskem otoku na območju mesta Olbia ovadili italijanski in nemški par, ker sta imela pri sebi školjke in kamenčke s plaže Budoni. Grozi jima do 3000 evrov kazni.

S plaž čudovitega italijanskega otoka vsako leto ukradejo več ton kamenčkov in školjk. FOTO: Sardegna Rubata e Depredata/FB

Večina turistov je redno presenečena nad kaznimi. »Kraja peska na plaži se morda zdi neškodljiva, vendar je smrtno nevarna za krhek obalni sistem otoka,« poudarjajo oblasti, ki poleti poostrijo nadzor na najbolj priljubljenih plažah.

Lani so italijanski policisti zasačili francoskega turista, ki je s priljubljene plaže Lampianu želel odpeljati kar 41 kilogramov kamenčkov. Nakradeno naravno bogastvo je imel v prtljažniku avtomobila, dobili pa so ga, ko se je hotel vkrcati na trajekt za Nico. Kamenje so mu zasegli in dejali, da ga bodo vrnili na plažo, plačati pa bo moral 3000 evrov globe.

Kontrole z rentgenskim pregledom izvajajo tudi na letališču in pogosto zalotijo turiste, ki imajo prepovedane spominke v svoji prtljagi.