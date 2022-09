Za dostojno menstruacijo: brezplačni vložki in tamponi

Na Škotskem je začel veljati zakon, ki pravi, da morajo biti menstrualni vložki brezplačno dostopni za vsakogar, ki jih potrebuje. Škotska vlada je ponosno sporočila, da je njihova dežela postala prva na svetu, ki je zakonsko uredila pravico do brezplačnih higienskih izdelkov za ženske v času menstruacije. Po novem zakonu bodo morale šole in univerze pa tudi javni uradi in institucije na svojih straniščih imeti avtomate za brezplačno deljenje menstruacijskih higienskih izdelkov.

Škotski parlament je zakon sprejel enoglasno. FOTO: Andy Buchanan,Reuters

Enakopravnost in dostojanstvo

Škotska vlada je od leta 2017 vložila že več milijonov funtov, da bi v sanitarijah javnih izobraževalnih ustanov poskrbeli za prost dostop do higienskih izdelkov, kot so vložki in tamponi, a zdaj je to tudi uzakonjeno. Pripravili so tudi mobilno aplikacijo, s katero lahko ženske in dekleta poiščejo najbližji kraj, denimo, javno knjižnico ali občinski center, kjer lahko dobijo pripomočke.

Mobilna aplikacija bo razkrila najbližji kraj, kjer lahko dobijo pripomočke za mesečno perilo .

Dostop do brezplačnih menstrualnih izdelkov je osnovnega pomena za enakopravnost in dostojanstvo, poleg tega pa odpravlja finančne ovire pri njihovi nabavi, je izjavila škotska ministrica za socialno enakost Shona Robison. »To je še toliko bolj pomembno v času, ko se ljudje spopadajo z rastočimi življenjskimi stroški. Zato nočemo, da bi bil kdor koli v položaju, da ne bi mogel priti do menstruacijskih higienskih izdelkov,« je dodala. Zakon je bil v škotskem pokrajinskem parlamentu enoglasno sprejet leta 2020.