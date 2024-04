Vzela zdravilo, ki ga Slovenci množično uporabljajo, potem pa se je začel pekel

Zaradi gripi podobnih simptomov je 45-letnica segla po ibuprofenu in utrpela strašno reakcijo, ki je povzročila rdeče in otekle oči, rumeno skorjo okoli ust, močno otekanje in kačje luske na obrazu. Le nekaj ur prej je vzela protibolečinske tablete, zaradi stranskih učinkov pa so jo hitro prepeljali v bolnišnico v Iraku, pišejo tuji mediji.

V bolnišnici so ji diagnosticirali hud stranski učinek ibuprofena, imenovan stevens-johnsonov sindrom. Pojavi se, ko se imunski sistem pretirano odzove na zdravilo, kar povzroči visoko stopnjo vnetja. Zaradi tega telo napade lastne celice, tudi tiste v koži, kar povzroči mehurje in otekline.

Bolnico so poslali na oddelek intenzivne nege, kjer so ji v grlo namestili cevko za dovajanje tekočine, prejela je infuzijo in predpisali so ji antibiotik. Tam so jo zadržali sedem dni, dokler se oteklina ni umirila, poroča Daily Mail. Čeprav prej nikoli ni imela težav z jemanjem ibuprofena, še ni ugotovljeno, ali je utrpela dolgoročne posledice.

FOTO: Clinical Case Reports

Večina bolnikov nima stranskih učinkov

Ibuprofen je že dolgo prva izbira za lajšanje bolečin in obvladovanje vnetja. Čeprav je ibuprofen na splošno varen, redek pojav resnih reakcij, kot je stevens-johnsonov sindrom, služi kot opomnik, da nobenega zdravila ni mogoče jemati brez tveganja, so zaključili zdravniki, pišejo tuji mediji.

Ocenjuje se, da Američani vsako leto zaužijejo okoli 30 milijard protibolečinskih zdravil, kot je ibuprofen, vendar večina nima stranskih učinkov. Le v izjemno redkih primerih so bile zabeležene resne reakcije, kot je SJS, tj., od leta 2004 je ibuprofen povzročil 847 primerov istega sindroma.

FOTO: Clinical Case Reports

Ženska je bila prej zdrava

Bolniki so običajno hospitalizirani in v nekaterih primerih lahko umrejo. V reakciji se imunski sistem bori proti ibuprofenu z vnetjem in ga prepozna kot grožnjo. To lahko povzroči težave s kožo in na nekaterih mestih celo ločitev zunanje plasti kože.

Ženska je zdravnikom povedala, da je pred reakcijo vzela dve tableti ibuprofena po 400 mg. Testi njenih notranjih organov, kot so pljuča in srce, so pokazali, da vsi delujejo normalno. Vzorec, odvzet iz njene kože, je pokazal, da se je zunanja plast ločila od telesa, zabeležili pa so tudi znake nekroze.

45-letna bolnica ni imel predhodnih diagnoz in bolezni, ni bila kadilka in ni uživala alkohola. Življenje so ji rešili zdravniki v bolnišnici Al Nasiriyah Teaching Hospital v Thi Qarju v južnem Iraku.