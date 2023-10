Vzela orožje in sama ubila pet Hamasovih teroristov: 25 letnica obranila naselje, država jo slavi (VIDEO)

Inbar Lieberman (25) iz Izraela je sama ubila pet pripadnikov Hamasa, piše Daily Mail. Je varnostna koordinatorka za kibuc Nir Am blizu območja Gaze in je vodila skupino prebivalcev, ki so likvidirali skupino pripadnikov Hamasa.

Bila je del varnostnih sil v regiji od decembra 2022 in je slišala eksplozije v soboto zjutraj, ko se je začel napad. Odhitela je v orožarno in razdelila orožje ekipi 12 ljudi. Postavili so zasede in se pripravili na prihod Hamasa.

Sama je ubila pet teroristov, drugi člani njene ekipe pa so v štirih urah ubili še 20 napadalcev.

V Izraelu dogovor o vzpostavitvi krizne vlade narodne enotnosti Izraelski premier Benjamin Netanjahu in opozicijski voditelj Beni Ganc sta danes dosegla dogovor o oblikovanju krizne vlade narodne enotnosti. Obenem bodo v Izraelu vzpostavili t. i. vojni kabinet, v katerem bodo Netanjahu, Ganc in obrambni minister Joav Galant. Dogovor pomeni, da v času spopadov »ne bodo sprejemali zakonov ali vladnih odločitev, ki niso povezani z vojno«, vse mandate višjih predstavnikov pa bodo med vojnim stanjem avtomatično podaljšali.

»Ko bo vsega konec, bo ta ženska prejela nagrado. Zgodba o njenem junaštvu je zgodba, ki bo zapisana v izraelskem izročilu še generacije. Inbar je razlog, zakaj je na celotnem območju kibuc, ki je ostal nepoškodovan, in to je Nir Am.« se glasijo objave na družbenih omrežjih o njenem junaštvu.