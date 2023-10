Pogrešana lepa Nemka naj bi bila živa! To je razkrila njena mama in pozvala na pomoč

Pogrešana Nemka Shani Louk, za katero se je mislilo, da jo je Hamas na sobotnem festivalu brutalno umoril, naj bi bila še živa. Informacija je iz Palestine dosegla njeno mamo, zato je pristojne pozvala na pomoč, poroča Daily Mail.

22-letna Nemka je odrasla v Izraelu (ima nemški potni list) in je bila ena od stotnije, ki se je na krvavo soboto udeležila festivala Nova. Hamasovci so prav tam izvedli krvavi pohod, v katerem so pobili okoli 260 civilistov.

Kmalu po dogodku so na družabnih omrežjih zakrožile fotografije, ki so prikazovale nezavestno in precej razgaljeno Shani Louk, naloženo na prtljažni del terenskega vozila. Ob njej so bili teroristi Hamasa, ki so nepremično telo dekleta razkazovali kot nekakšno trofejo.

Njena mama Rocarda Louk je zdaj za nemški Bild dejala: »Imamo dokaz, da je Shani živa, ampak ima resne poškodbe glave in je v kritičnem stanju. Vsaka minuta je kritična. Čim prej jo moramo spraviti iz Gaze.« Na pomoč je pozvala nemško vlado in dejala, da je to njen obupan klic na pomoč celotni Nemčiji.

Na družabnih omrežjih krožijo tudi eni zadnjih srečnih trenutkov Loukove. Plesala je v skupini, se smehljala, potem pa so teroristi vdrli na območje in izvedli masaker. Zadnji njen posnetek je, kako negibna, telo zvito v čuden položaj, leži na terenskem vozilu. Družina je na podlagi prepoznavnih tetovaž in pričeske lahko potrdila, da je na terencu prav njihova hči.