Vučić nesramno odgovarjal slovenskemu novinarju, Pirc Musarjeva ga je okrcala

Srbski predsednik Aleksandar Vučić je bil precej neprijazen do slovenskega novinarja na tiskovni konferenci, ki sta jo imela skupaj s slovensko predsednico Natašo Pirc Musar med njenim obiskom v Srbiji.

Novinar RTV Slovenija Boštjan Anžin mu je postavil vprašanje o protestih proti nasilju v Srbiji in dogajanju v srbskem parlamentu.

Odgovor srbskega predsednika je bil takšen, da je reagirala naša predsednica in Vučiću razložila, kaj pomeni svoboda govora, pišejo srbski mediji.

Vprašanje novinarja o morebitni povezavi med protesti in nedoseganjem kvoruma v parlamentu je Vučić izkoristil, da se obregne ob Slovenijo in Evropsko unijo.

»Hvala vam za to vprašanje, zaradi katerega se vidi, kako in zakaj Evropska unija ni tako priljubljena v naši državi, kot bi si mi želeli. Včasih se ljudje zaradi vaše prevelike dobre volje čutijo ponižani, ker vidijo, da se vmešate v stvari, v katere v vaši državi ne bi pustili nikomur, da se vmešava,« je svoj odgovor v ironičnem tonu začel Vučić.

Povedal je, da ima on proteste že več kot 10 let in tokratne označil z besedami »protest kot protest«. Potem pa se je obrnil neposredno proti novinarju in večkrat ponovil, da Srbija za razliko od EU nima prakse, da bi protestnike razganjala in onemogočila protestiranje.

»Prej so bili vsak dan, zdaj so za vikend. Z izjemo pozivov k mojemu obešanju so mirni. Pridejo, se zberejo, potem pa se razidejo. Vse je v redu,« je še dodal v svojem ironičnem odgovoru in tudi »mi se trudimo, da prevzamemo vaše najboljše dosežke demokracije, še bomo delali na evropskih reformah ... ampak na področju pretepanja demonstrantov smo daleč od vaših standardov v EU in menim, da ne bomo napredovali s hitrostjo, ki se od nas pričakuje.«

Odziv evropskega poslanca Klemna Grošlja »Kar se je danes zgodilo slovenskemu novinarju Boštjanu Anžinu, se dogaja srbskim novinarjem vsak dan, pogosto v še hujši obliki. To je odraz stanja medijske (ne)svobode v Srbiji, na katero opozarjam v poročilih EP. Pozdravljam reakcijo Nataše Pirc Musar!«

Pirc Musar ni ostala tiho

Vučićev odgovor je prisilil predsednico Slovenije Pirc Musar, da odreagira oziroma vloži repliko, kot se je sama izrazila. Poudarila je, da so protesti v vsaki državi legitimni in demokratični ter da zanimanje novinarja o protestih in dogajanju v parlamentu pomeni udejanjanje pravice do svobode govora.

»To, da medije zanimajo demonstracije, pomeni zagotavljanje svobode izražanja,« je okrcala predsednika in dodala, da upa, da zaradi tega vprašanja ni preveč zameril slovenskemu novinarju. Demokracija je tudi svoboda medijev in na tem je treba delati,« je dodala in še: »Protesti so tudi v Sloveniji in tudi v Bruslju.«

Vučić ni dopustil, da bi imela Pirc Musarjeva zadnjo besedo, zato se je zahvalil slovenskemu novinarju: »Vašemu novinarju se zahvaljujem, da je postavil takšno vprašanje.«