Vse dražje je imeti avtomobil: v tej državi lastništvo avta stane več kot 100.000 evrov

V Singapurju, eni najbogatejših držav na svetu, je vse dražje imeti v lasti avtomobil. V otoški državi mora posameznik pred nakupom avtomobila najprej kupiti certifikat o lastništvu, ki po zadnjih podražitvah stane tudi več kot 100.000 evrov. Singapur je z namenom zmanjšanja zastojev certifikate o lastništvu uvedel leta 1990.

Na nesramno visoke cene vozil v največji meri vpliva certifikat o lastništvu. Gre za desetletno dovoljenje, do katerega lahko posameznik pride preko dražbe dvakrat mesečno, število certifikatov pa določijo oblasti, je poročala španska tiskovna agencija Efe.

Najcenejši certifikat stane 104.000 singapurskih dolarjev (72.250 evrov), kar je skoraj trikrat več kot leta 2020, ko je bilo v državi po novih avtomobilih manj povpraševanja. Certifikat za velik družinski avto po novem stane več kot 146.002 singapurskih dolarjev (101.140 evrov).

Kaj omogoča certifikat?

Certifikat pa omogoča samo dovoljenje za nakup novega vozila in ne krije dejanskih stroškov nakupa avta, zavarovanja, vzdrževanja in davkov, pri čemer carina za uvožena vozila znaša 41 odstotkov, so zapisali pri Efu. Upoštevajoč ceno certifikata, davke in carine Singapur velja za najdražjo državo na svetu za nakup avtomobila.

Nova hibridna Toyota Camry s povprečno opremo po navedbah britanske BBC v Singapurju skupaj z lastniškim certifikatom in davki stane 250.000 singapurskih dolarjev (173.600 evrov), kar je približno štirikrat več kot v Sloveniji.

Glede na avgustovske podatke je bilo po navedbah Efa v 5,45-milijonskem Singapurju registriranih 851.580 vozil. To je 150 avtomobilov na 1000 prebivalcev, kar je približno štirikrat manj kot v Sloveniji.

Glede na iniciativo, ki promovira trajnost, izogibanje prometnim zastojem in vzpodbuja uporabo cenovno dostopnega javnega prometa, v katerega vlada močno vlaga, se po singapurskih cestah lahko vozijo le nova vozila, število novih lastniških certifikatov pa je odvisno od tega, koliko starih vozil umaknejo iz prometa.