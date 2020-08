Soseda ruši rekorde, znanstvenik svari: Nihče na Hrvaškem ni varen

Okuženih do 40-krat več?

Vse bolj v redečem

Avstrija na slovenski meji okrepila nadzor

V Avstriji so v 24 urah potrdili 331 novih okužb z novim koronavirusom, od tega več kot polovico na Dunaju.



Na avstrijskem Koroškem pa so danes na meji s Slovenijo in Italijo okrepili nadzor. Poleg celodnevnega nadzora na mejnih prehodih Ljubelj in Karavanke, bodo sedaj 24 ur dnevno nadzorovali še mejna prehoda z Italijo pri Podkloštru. Ta konec tedna bodo imeli nadzor do ponedeljka zjutraj med drugim še na mejnih prehodih Labot, Holmec in Korensko sedlo.



Nadzorujejo predvsem avstrijske turiste, ki prihajajo z juga, in vozila iz držav na Balkanu ter preverjajo, ali so bili na Hrvaškem oz. kam so namenjeni. Po potrebi delijo tudi informativne letake, merijo temperaturo, pregledujejo izvide testov na novi koronavirus in druge formalnosti. Pri nadzoru predstavnikom zdravstvenih služb pomaga tudi vojska.



STA

Po podatkih, ki jih pošiljajo štabi hrvaških županij, so na Hrvaškem že doslej na novo potrdili 260 primerov okužbe z virusom sars-cov-2, torej so znova podrli rekord, ki so ga postavili včeraj pri 255 novopotrjenih okužbah. Uradno število bo znano okoli 14. ure.Preberite tudi:O rekordnem številu novih okužb poročajo iz Splita, kjer so prisotnost virusa potrdili pri 103 ljudeh. V Zagrebu je na novo potrjenih 53 okužb.Hrvaški znanstvenikje z N1 izjavil, da bi morali testirati še več ljudi. Virus se širi, smo v zelo resni situaciji, je komentiral številke novih okužb. Opozoril je, da so na meji eksponatne rasti in da bi morali biti Hrvati zaskrbljeni. »Nihče na Hrvaškem ni varen. Virusa je več, veliko več. Ocene so, da ga je od 20- do 40-krat več,« je izjavil in poudaril, da če je virusa 30-krat več, to pomeni okoli 45 tisoč okuženih ljudi.Hrvaška je od polnoči na slovenskem rdečem seznamu ne-varnih držav, za sedaj kot edina izmed naših sosed. Turisti državo množično zapuščajo, da bi se domov vrnili še pred karanteno.Za zdaj slabo kaže s tem, da bi se Hrvaška kaj kmalu vrnila na rumeni seznam, kot je pojasnilpa se to avtomatsko ne bi zgodilo niti, če bi številke govorile v prid naši južni sosedi . Od tam namreč v Slovenijo prihaja vse več t. i. uvoženih okužb.Incidenčna številka (povprečno število okuženih na 100.000 prebivalcev v zadnjih 14 dneh) se je včeraj po naših izračunih dvignila na 47,29 (skupaj 1.925 potrjenih primerov v zadnjih dveh tednih). Ker do sredine prejšnjega tedna Hrvaška ni dosegala trimestnih številk novih okužb, te dni pa podira rekord za rekordom in nič ne kaže, da se bo stanje kaj kmalu umirilo, torej še najmanj kak teden ali dva ni pričakovati, da bi se lahko vsaj po incidenčnem številu uvrstila na rumeni seznam. Če bodo v naslednjih dneh le uspeli obrniti krivuljo okužb v pravo smer (navzdol), pa bi morda vsaj v drugi polovici septembra Slovenci potovali na Hrvaško brez nevarnosti, da bi ob povratku morali v karanteno.