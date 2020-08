Hrvatje se držijo za glavo: turiste evakuirali z letalom

Rdeča luč za dve županiji

Italija in Avstrija sta za povratnike iz Hrvaške uvedli obvezno karanteno ali predložitev negativnega testa na novi koronavirus ob prečkanju meje. Slovenija je Hrvaško na rdeči seznam uvrstila z današnjim dnem, naša južna soseda pa se je znašla tudi na britanskem seznamu nevarnih držav. Britanski turisti, teh je na Hrvaškem okoli 20 tisoč, so se nagnetli na letališče v Splitu, da bi domov prišli, še preden morajo v karanteno. London jim je rok za vrnitev postavil v soboto.Preberite tudi:Hrvatje so si že meli roke, po slabih napovedih za turistično sezono so bile namreč avgustovske številke zelo obetajoče. Nato pa so začele naraščati še ene številke: v zadnjem tednu padajo rekordi po številu dnevno potrjenih novih okužb, preseženo je magično incidenčno število 40 okužb na sto tisoč prebivalcev v zadnjih 14 dneh.Slovenci so za Nemci predstavljali drugo največje tržišče. »Odločitev Slovencev je nov udarec hrvaškemu turizmu po odločitvi Avstrije in Italije,« piše Index.hr in dodaja, da morajo v samoizolacijo tudi Hrvatje, ki hočejo v Slovenijo, izjema so tisti, ki so v tranzitu. Ob tem naštevajo, da so od junija Slovenci ustvarili skoraj sedem milijonov prenočitev na Hrvaškem.Glas Istre piše, da kovčke množično pakirajo tudi slovenski turisti v Istri. Tam naj bi jih bilo še okoli 23.500, samo v zadnjih dneh pa jo je zapustilo okoli 150 tisoč Slovencev.Nemčija se je odločila, da na rdeči seznam uvrsti dve hrvaški županiji, in sicer Šibensko-kninsko in Splitsko-dalmatinsko. Vsi, ki se bodo vračali iz teh dveh županij v Nemčijo, se bodo morali testirati. Medtem ko bodo čakali na izvide, bodo morali biti v izolaciji.Preberite tudi:Potem ko je za povratnike iz Hrvaške Avstrija uvedla obvezno karanteno ob vrnitvi domov, je na Hrvaškem začelo upadati število avstrijskih turistov. Slobodna Dalmacija poroča, da bodo hotel na Bolu na Braču, kjer večinoma dopustujejo avstrijski gostje, zaprli. Na otok so vsako leto organizirali čarterske polete. Zadnji let iz Avstrije je bil prazen, letalo je prispelo na otok, da bi odpeljalo Avstrijce domov. Nekateri hoteli, ki tekmujejo za goste, tem ponujajo brezplačno testiranje. Eden ponuja dva brezplačna test za aranžma nad tisoč evri, za rezervacije nad 1.500 evrov teste za tri osebe, nad 2.000 pa do štiri osebe.Iz Šibenika pa poročajo o velikem navalu italijanskih in avstrijskih turistov na testiranje. Test stane 850 kun. Negativen test je namreč lahko pogoj za vrnitev v Italijo in Avstrijo brez obvezne karantene.