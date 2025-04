Ravnajte s sabo kot s prijateljem

Vajo, ki vam bo pomagala spoznati, koliko se v resnici cenite, so razvili psihologi. Napišite na list papirja vse, kar bi z zadovoljstvom naredili za najboljšega prijatelja, ki je lahko tudi vaš partner. Nato se vprašajte: »Ali bi to naredil/-a tudi zase?« Če je odgovor negativen, se vprašajte, zakaj ne. Odgovor zapišite pod vsako stvar, ki ste jo prej navedli.

Razmislite o svojih odgovorih. Po tehtnem premisleku si boste na koncu priznali, da pravzaprav mislite, da vsega tega niste vredni. Potem s seznama izberite eno stvar, za katero bi radi videli, da bi jo nekdo naredil za vas. Obljubite in zapišite si, da boste to zase naredili sami. Morda si boste kupili cvetje ali parfum ali si pripravili okusen obrok, se odpravili na sprehod ali si ogledali kak film. Kar koli bo, naredite to z ljubeznijo, zase, in uživajte v tem, da ste ljubljeni.