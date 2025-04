Dober ljubimec ne odpove pri prvi oviri

Kaj nam lahko o seksu z določeno osebo pove njegov način obnašanja, govora, oblačenja, hranjenja, dotikanja? Kakšnega potencialnega spolnega partnerja imamo pred seboj, lahko izvemo tudi samo z opazovanjem.

Govorica telesa

Večina ljudi najprej opazi noge, zadnjico, prsi. Govorica telesa ni tako pomembna, pa vendar bi iz nje lahko razbrali veliko stvari. Način, kako nekdo prekriža roke ali noge, se vas bežno dotakne itn. Kjer je govorica telesa odprta in vas vsakič znova naelektri, ob tem, da vas oseba fizično privlači, je seks najverjetneje fantastičen.

Potrpežljivost

Pozorni in čutni ljudje so pogosto zelo potrpežljivi, ko gre nekaj narobe, znajo ravnati prav in z občutkom, si vzeti čas za ljudi ali stvari in jim dati priložnost. To so znaki dobrega ljubimca, ki ne odpove pri prvi oviri, ampak vam da možnost, da se izrazite.

Ambient

So ljudje, ki jih vse mine, ko obiščejo osebo, ki jih sicer privlači, kajti po notranji opremi sklepajo o njegovem okusu, značaju, denarnem stanju, higienskih navadah. Dom res veliko pove o osebi, ne pa vsega, predvsem pa nekaterih stvari ne boste nikoli vedeli, če ne boste poskusili. Ljudje se lahko spremenijo, vendar jim morate dati priložnost.

Prehranjevanje

Kdor rad dobro je in pri tem uživa z vso slastjo, je v postelji strasten človek, ki mu nikoli ni dovolj čutnih užitkov. To so hedonisti, ki znajo uživati v erotiki in se ne bojijo novih okusov. Včasih so to najboljši ljubimci za eno noč, včasih pa so primerni tudi za dolge proge.

Globina

Če pot do dobrega seksa za vas vodi prek romantičnih pogovorov, izlivanja duše, razkrivanja skrivnosti, medtem ko šepetate na blazini, potrebujete nekoga, ki bo z vami rad počel vse to. Najverjetneje niste oseba, ki bi jo na dolgi rok lahko zadovoljil samo seks brez posebne pozornosti, zaupanja in bližine, zato vas privlačijo ljudje z globino.