Srhljivi posnetki iz sosednje države! Kri teče iz zemlje, ljudje se bojijo okužbe (VIDEO)

Na Madžarskem se širi nevarna živalska bolezen, slinavka in parkljevka, na tisoče okuženih goved je poginilo. Prebivalce skrbi, da bodo okužena trupla, ki so bila zakopana, onesnažila zemljo in vodne vire.

Na družbenih omrežjih tako delijo grozljive posnetke, ki prikazujejo okrvavljeno zemljo na mestih, kjer je poginilo zakopano govedo. Na površje zemlje se dvigajo mehurčki plina, strokovnjaki pravijo, da je to posledica razkroja živine.

Enega od posnetkov je na Facebooku delil László Nyul, ki z ženo in otroki živi v mestu Csemeztanyi, nedaleč od živalskega pokopališča. Za Euronews je povedal, da je v vasi grozen vonj, odkar so bile živali pokopane: »Bojimo se, predvsem za otroke. Želeli smo zapustiti mesto in živeti v miru in tišini podeželja. A mislim, da bomo zdaj težko ostali tukaj,« je dejal. Skrbi ga tudi, da bodo živalska trupla onesnažila vodnjake, ki oskrbujejo lokalne kmetije z vodo. Veterinar Josef Bireš je potrdil, da je treba trupla živali prekriti z vsaj metrom in pol zemlje in apna.

Bolezen ni nevarna za ljudi, prizadene pa predvsem govedo in druge kopitarje, kot so prašiči, ovce in koze. Okužene živali imajo kot simptome bolezni vročino in mehurje v ustih.

Vladi miri ljudi

Ministrstvo za kmetijstvo je javnost poskušalo pomiriti. Dr. Szabolcs Pásztor je dejal, da je bilo vse narejeno v skladu s predpisi in da so bili učinki razkroja, vidni na posnetkih, nekaj običajnega zaradi velikega števila ubitih živali.

Avstrija je, kot smo poročali, v soboto zaprla približno dvajset mejnih prehodov s sosedama, Madžarsko in Slovaško, da bi preprečila vstop bolezni v državo. Slovaška je v torek razglasila izredne razmere, potem ko so bolezen odkrili na treh kmetijah.