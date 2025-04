Pridržali več deset domnevnih pripadnikov narkokartela: med njimi Marko Benzon, Mario Gavrić ...

Hrvaški organi pregona so davi začeli dve med seboj povezani akciji na območju sedmih policijskih uprav, v katerih so pridržali več deset domnevnih pripadnikov narkokartela. V akcijah sodeluje 250 policistov iz različnih policijskih enot, je sporočila hrvaška policija. Hrvaški mediji poročajo o okoli 40 pridržanih.

Po dosedanjih informacijah je aretiran organizator združenja, nekdanji svetovni prvak v kickboksu Marko Benzon.

Kot neuradno poroča Jutarnji list, naj bi bile nekatere od aretiranih oseb povezane s Christianom Palićem.

Neuradno je znano, da sta med osumljenci tudi Mario Gavrić in Jakša Cvitanović, znan pod vzdevkom Cvik.

Jakša Cvitanović Cvik korčulanski preprodajalec mamil, ki je bil v 2000-ih letih na čelu kriminalne organizacije za preprodajo heroina na otoku Korčula.

Mario Gavrić pa je 39-letni solastnik zagrebškega nočnega kluba Ritz. Septembra 2023 je bil aretiran zaradi suma nakupa in preprodaje drog. Po navedbah preiskovalcev naj bi od Darka Jandrića, sodelavca Viktorja Milakovića – vodje kriminalne združbe – kupil kilogram kokaina za 36.000 evrov. Ob aretaciji je poskušal pobegniti policiji, vendar so ga kmalu prijeli.

Zbirajo dokaze

Trenutno po navedbah policije zbirajo dokaze na območju splitsko-dalmatinske, zagrebške, primorsko-goranske, istrske, šibeniško-kninske, zadrske in dubrovniško-neretvanske policijske uprave. Policija je še sporočila, da bodo po koncu kriminalistične preiskave osumljence priprli in zoper njih podali kazenske ovadbe.

Preiskovalci so ključne dokaze zbrali z razbitjem šifrirane komunikacije prek aplikacije Sky ECC. Osumljence povezujejo s t. i. zahodnobalkanskim krilom mednarodnega narkokartela, piše hrvaški časnik Jutarnji list.

Po neuradnih informacijah, ki jih navaja hrvaški časnik Večernji list, je policija pridržala okoli 40 ljudi. Med njimi je več znanih kriminalcev. Zaradi morebitne nevarnosti in možnosti, da so nekateri osumljenci oboroženi, v akciji po poročanju hrvaških medijev sodelujejo tudi specialne in interventne enote policije.