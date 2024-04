Vlada potrdila predlog zakona o razpustitvi javne radiotelevizije RTVS

Slovaška vlada populističnega premierja Roberta Fica je danes potrdila predlog zakona, ki predvideva razpustitev javne radiotelevizije RTVS in njeno preoblikovanje v novo medijsko institucijo. Opozicija je do poteze kritična in vladi očita, da skuša javni zavod RTVS zamenjati s propagandnim medijem.

Končno odločitev lahko sprejme le parlament

Med spremembami, ki jih prinaša predlog, je preimenovanje RTVS v Slovaško televizijo in radio (STVR). Generalnega direktorja bi volil devetčlanski svet, pri čemer bi štiri imenovalo ministrstvo za kulturo, pet pa parlament.

Opozicijski politiki in novinarji, ki so kritični do vlade, že več tednov obtožujejo vladno koalicijo, da želi RTVS, ki v javnomnenjskih raziskavah velja za objektivnega in zaupanja vrednega, zamenjati s propagandnim medijem, naklonjenim vladi.

Končno odločitev lahko sprejme le parlament, v katerem pa imajo tri vladne stranke zadostno večino. Fico je povedal, da pričakuje odločitev parlamenta junija.