Vesoljskih paradižnikov ni pojedel astronavt. Izginotje je dvignilo veliko prahu (VIDEO)

Skoraj leto dni so pogrešali paradižnike z Mednarodne vesoljske postaje, zdaj pa so jih končno našli. Ves čas so bili v majhni plastični vrečki, nekdo jih je založil. Paradižniki so izginili pred osmimi meseci, njihovo izginotje pa je dvignilo veliko prahu, saj gre za zelo posebne plodove, ki so nastali kot del raziskovanja gojenja rastlin za prihodnje vesoljske misije.

Rečeno drugače, gre za paradižnike, ki so s posebnimi tehnikami gojenja zrasli v vesolju. Prav zato so nekaj posebnega in vsekakor ne namenjeni lačnemu želodcu astronavta Franka Rubia, ki je, napol v šali, napol zares, postal glavni osumljenec v primeru pogrešanega živila.

Oddahnili so si

Rubio je paradižnike pogrešil na svoji misiji v vesolju, med katero jih je gojil v okviru študije VEG-05 s posebno napravo veggie. Izginotje plodov je bila prava znanstvena katastrofa in vsi so si pošteno oddahnili, ko so se paradižniki spet pojavili, resda nekoliko dehidrirani in stisnjeni, a brez mikrobnih ali glivičnih organizmov. Zanimivo pa je, da Nasa ni razkrila, kje jih je našla.

Gojenje rastlin v vesolju bo potrebno zaradi daljših vesoljskih misij.

Gojenje rastlin v vesolju bo potrebno zaradi daljših vesoljskih misij, na katerih si bodo morali astronavti pomagati z lastno pridelavo hrane. V raziskavi so uporabljali poseben sistem XROOTS; rastline so vzgojili hidroponično in aeroponično, torej brez zemlje. Tak način omogoča gojenje rastlin kjer koli, tudi na vesoljskem plovilu.

Frank Rubio je bil leta 2017 izbran za Nasinega astronavta. Na Mednarodni vesoljski postaji je preživel rekordnih 371 dni, misijo je zaključil s pristankom v Kazahstanu 27. septembra letos. Poleg tega, da je Nasin astronavt, je tudi ameriški vojaški kirurg, podpolkovnik ameriške vojske in pilot helikopterja.