Ves svet gleda: Harris in Trump na zahodu ZDA, kdo bo zmagovalec volilne tekme?

Ameriška predsedniška tekma ostaja tesna in nepredvidljiva, republikanski predsedniški kandidat Donald Trump in kandidatka demokratov Kamala Harris pa imata v iztekajočih se dneh kampanje povsem drugačna pristopa do prepričevanja tistih nekaj še vedno neodločenih volivcev, ocenjujejo ameriški mediji.

Novinarka časnika Wall Street Journal Molly Ball je za ameriško televizijo NBC dejala, da si Trump z odmevnimi medijskimi predstavami prizadeva pritegniti pozornost ljudi, ki ponavadi ne volijo in jih politika ne zanima.

Med drugim je stregel v restavraciji McDonalds, v sredo pa pripravil točko s smetarskim tovornjakom, ki sicer ni potekala povsem po načrtih.

Skuša se predstaviti kot resna oseba

Demokratka Kamala Harris se medtem skuša volivcem predstaviti kot resna oseba, ki je pripravljena na prevzem položaja prve predsednice ZDA, ker meni, da so neodločeni večinoma konservativni volivci, ki si želijo resnega kandidata oz. kandidatke.

Pri tem ji je v torek nekoliko pomagal tudi predsednik Joe Biden, ko je Trumpove podpornike označil za »smeti« v odzivu na žaljive izjave na Trumpovem nedeljskem zborovanju v newyorški dvorani Madison Square Garden.

Na Trumpovem predvolilnem shodu smo lahko že videli tudi Elona Muska. FOTO: Angela Weiss Afp

Harris, ki se predstavlja kot upanje za prihodnost, je tako dobila priložnost, da se oddalji od predsednika, in jo tudi izkoristila, ko je odločno zavrnila vsake žalitve na račun katerih koli volivcev.

Vozil se je s smetarskim tovornjakom

Trump je v sredo v Wisconsinu prav tako skušal izkoristiti odmeve Bidnovega spodrsljaja in si nadel oranžen brezrokavnik, kakršnega v ZDA nosijo smetarji, ter se vozil s smetarskim tovornjakom. Podvig sicer ni potekal povsem po načrtih, saj je Trump na televizijskih posnetkih najprej skoraj padel pred tovornjakom, nato pa večkrat neuspešno skušal odpreti vrata, preden se je povzpel v kabino.

Trump je pritegnil pozornost z vožnjo v tovornjaku. FOTO: Brendan Mcdermid Reuters

Kandidat republikancev je ob tem z novo izjavo, tokrat na temo žensk, znova poskrbel, da se o njem še več piše. »Rekli so mi, naj ne govorim o zaščiti žensk. Ampak bom o tem govoril še naprej. Želim si zaščititi ženske. To bom tudi storil, če si želijo ali ne,« je na zborovanju v Wisconsinu dejal Trump.

Harris je njegovo izjavo danes v pogovoru z novinarji opredelila kot novo žalitev in dejala, da si ženske ne želijo zaščitnika, kot je Trump, ki jim je odvzel pravico do splava, ampak želijo same odločati o sebi.

Tako Trump kot Harris sta danes na zahodu ZDA. Republikanski kandidat ima zborovanja v Novi Mehiki, Nevadi in Arizoni, Harris pa le v Nevadi in Arizoni, ker glede na ankete v Novi Mehiki zanesljivo vodi. Trumpov podpredsedniški kandidat JD Vance medtem vodi kampanjo v Severni Karolini, demokrat Tim Walz pa v Pensilvaniji.