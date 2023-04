Velikonočni zajček dobil 80.000 pisem

V nemškem mestu Osteierstedt (to ime bi lahko prevedli kot Mesto pirhov) so navajeni, da pred velikonočnimi prazniki prejmejo ogromno pošte za Hannija Haseja (torej Hannija Zajca), ki velja za uradnega velikonočnega zajca nemške pošte. V lanskem letu je na svoj naslov (Na robu gozda 12) prejel več kot 40.000 pisem in razglednic, na vrhuncu pandemije covida-19 pa je velikonočnemu zajčku pisalo rekordnih več kot 100.000 otrok, no, letos naj bi bilo pisem okoli 80 tisoč!

Hanni Hase dobiva pisma in razglednice z vsega sveta.

Tradicija sporočil za zajčka v Nemčiji obstaja že več kot 40 let, njen namen pa je spodbuditi otroke k pisanju pisem. Velikonočna pošta Deutsche Post vsem otrokom odgovori, pisana pisma z velikonočnimi motivi pa piše ekipa prostovoljcev, letos jih je na prejeta pisanja odgovarjalo kar 13. Večino pisem so poslali otroci iz Nemčije, sicer pa so pisma velikonočnemu zajčku prispela z vsega sveta, med drugim iz Brazilije in Avstralije.

Pogosto zaželeli čokoladna jajčka

Mir na zemlji ali obisk kina – to sta le dve od želja, ki jih je na tisoče otrok z vsega sveta poslalo letos. Otroci so si v pismih velikonočnemu zajčku pogosto zaželeli čokoladna jajčka, nekateri pa so mu tudi poslali svoje izdelke ali mu razkrili svoje skrbi. Begunski otroci iz Ukrajine so med drugim pisali, da so hvaležni, ker živijo v Nemčiji, in da so že našli nove prijatelje.

Zadnja pisma, ki so prispela pred prazniki, je prinesel moški, oblečen v velikonočnega zajčka, je v četrtek sporočila Deutsche Post. »Ob vsakem pismu vidim, kako se otrokom zasvetijo oči, ko v poštnem nabiralniku najdejo odgovor,« je povedala vodja velikonočne pošte Doris Kröger, ki je v Hannijevo ekipo prišla, ko je bila prvič noseča, nato še ob drugi nosečnosti, zdaj bo prevzela vodenje urada v Mestu pirhov od Hans-Hermanna Dunkerja. Urad pa ima pred prazniki polne roke dela, pojasnjuje Doris: »Do velike noči sem opustila vse druge dejavnosti.«